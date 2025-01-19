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19 января 2025, 04:26 |
405
0

ФАНАТКА ДНЯ. Арабелла Миа – самая горячая фанатка Арсенала

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19 января 2025, 04:26 |
405
0
ФАНАТКА ДНЯ. Арабелла Миа – самая горячая фанатка Арсенала
Instagram. Арабелла Миа

Сегодня знакомимся с популярной английской моделью Арабеллой Миа, которая является преданной фанаткой лондонского «Арсенала».

В Instagram на красавицу подписано 359 тысяч фолловеров, девушка монетизирует себя через OnlyFans.

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Очевидно, что большая часть аудитории Арабеллы – это мужчины, которые симпатизируют модели.

Сама же Арабелла Миа уже длительное время болеет за лондонский «Арсенал»: девушка старается посещать не только домашние матчи, но и виездные.

Любимым игроком любительницы откровенного контента является вингер «канониров» Букайо Сака:

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фото lifestyle Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Букайо Сака
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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