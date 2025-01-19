ФАНАТКА ДНЯ. Арабелла Миа – самая горячая фанатка Арсенала
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Сегодня знакомимся с популярной английской моделью Арабеллой Миа, которая является преданной фанаткой лондонского «Арсенала».
В Instagram на красавицу подписано 359 тысяч фолловеров, девушка монетизирует себя через OnlyFans.
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Очевидно, что большая часть аудитории Арабеллы – это мужчины, которые симпатизируют модели.
Сама же Арабелла Миа уже длительное время болеет за лондонский «Арсенал»: девушка старается посещать не только домашние матчи, но и виездные.
Любимым игроком любительницы откровенного контента является вингер «канониров» Букайо Сака:
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