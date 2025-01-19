ФОТО. Звезда Голливуд приехал посмотреть на игру Артема Довбика
Тимоти Шаламе, оказывается, болеет за «Рому»
Голливудский актер Тимоти Шаламе, который добыл всемирную славу ролью в трилогии «Дюна», побывал на матче Серии А «Рома» - «Дженоа» (3:1).
Напомним, что в этом матче украинский нападающий римлян Артем Довбик отметился голом, который он забил на 25-й минуте.
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Оказалось, что американский актер фанатеет от игры «Ромы» и является персональным фанатом Пауло Дибалы.
После матча в сети завирусилось совместное фото актера и аргентинского форварда.
Paulo Dybala and Timothée Chalamet via Instagram 📸 pic.twitter.com/bOyFWq3xDg— Film Updates (@FilmUpdates) January 17, 2025
American actor Timothée Chalamet favourite Premier League team is Chelsea. pic.twitter.com/OAD78LbsIU— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) January 17, 2025
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