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19 января 2025, 04:03 | Обновлено 19 января 2025, 04:04
98
0

ФОТО. Звезда Голливуд приехал посмотреть на игру Артема Довбика

Тимоти Шаламе, оказывается, болеет за «Рому»

19 января 2025, 04:03 | Обновлено 19 января 2025, 04:04
98
0
ФОТО. Звезда Голливуд приехал посмотреть на игру Артема Довбика
X. Пауло Дибала и Тимоти Шаламе

Голливудский актер Тимоти Шаламе, который добыл всемирную славу ролью в трилогии «Дюна», побывал на матче Серии А «Рома» - «Дженоа» (3:1).

Напомним, что в этом матче украинский нападающий римлян Артем Довбик отметился голом, который он забил на 25-й минуте.

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Оказалось, что американский актер фанатеет от игры «Ромы» и является персональным фанатом Пауло Дибалы.

После матча в сети завирусилось совместное фото актера и аргентинского форварда.

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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