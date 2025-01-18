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  4. «Просто потрясающе». Фанаты отреагировали на победу Борнмута над Ньюкаслом
Англия
18 января 2025, 23:08 |
675
0

«Просто потрясающе». Фанаты отреагировали на победу Борнмута над Ньюкаслом

Борнмут одержал победу над Ньюкаслом со счетом 4:1 в матче 22-го тура АПЛ

18 января 2025, 23:08 |
675
0
«Просто потрясающе». Фанаты отреагировали на победу Борнмута над Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Борнмутом», который завершился победой гостей со счетом 4:1.

Джастин Клюйверт оформил хет-трик, забив на 6-й, 44-й и 90+2-й минутах, а в добавленное время отличился и Милош Керкез, поставив точку в матче между «Ньюкаслом» и «Борнмутом», который завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Несмотря на гол Бруно Гимараеша на 25-й минуте, «Ньюкасл» не смог обыграть. Украинский защитник Илья Забарный провел на поле все 90 минут.

Фанаты «Борнмута» гордятся командой, которая продолжает серию из 10 матчей без поражений в АПЛ.

Chicken_or_Egg?: «1-4 дома?! «Ньюкасл» не просто проиграл, они подарили «Борнмуту» яркий момент».

TheBrightonBard: «Иногда нужно просто признать превосходное выступление. Поздравляем вас с южного побережья».

Karl: «Это просто потрясающе! У нас не хватает 9 игроков, включая двоих нападающих, но у нас есть тренер, который может играть в команде с тем, что у нас есть. Не расстраивается из-за травм, а наоборот уверенность зашкаливает. Думаю, тренеру «Арсенала» стоит поучиться у нашего».

Neil Fletcher: «Поздравления, «Вишенки»! Сегодня вы просто нас полностью переиграли. Мы не понимали, что происходит. Мы сыграли плоско, но, учитывая ваши травмы, у вас команда, которой стоит гордиться! Удачи в сезоне и безопасных путешествий болельщикам в выездных матчах».

WHITE & GABRIEL: «Клюйверт великолепен!».

Dwincarucymru: «Должен признать, вы были потрясающи всю игру и полностью заслужили победу. Удачи вам в оставшейся части сезона».

Zaki: «Борнмут» действительно хочет играть в Лиге чемпионов?? Интересные времена впереди».

Khan G: «Десять игр без поражений – впечатляющая серия».

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Милош Керкез Борнмут Ньюкасл Ньюкасл - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу реакция болельщиков Илья Забарный Джастин Клюйверт Бруно Гимараеш
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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