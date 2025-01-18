ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал опытного экс-форварда Ворсклы
Николай Ковталюк стал игроком клуба из Ковалевки
Украинский экс-форвард «Ворсклы» Николай Ковталюк стал игроком «Колоса».
Форвард перешел на правах свободного агента.
Нападающему 29 лет. До этого Ковталюк выступал за полтавскую «Ворсклу», в составе которой за два сезона провел 26 матчей и забил 4 мяча. Также игрок выступал за грузинскую «Дилу Гори», казахские «Шахтер Караганды» и «Акжайык», корейский «Аньянг», грузинские «Динамо Тбилиси» и «Колхети-1913».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ковталюка в 300 тысяч евро. Контракт форварда с «Колосом» рассчитан на один год.
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