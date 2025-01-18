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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 18:07 | Обновлено 18 января 2025, 18:11
951
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал опытного экс-форварда Ворсклы

Николай Ковталюк стал игроком клуба из Ковалевки

18 января 2025, 18:07 | Обновлено 18 января 2025, 18:11
951
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал опытного экс-форварда Ворсклы
ФК Колос. Николай Ковталюк

Украинский экс-форвард «Ворсклы» Николай Ковталюк стал игроком «Колоса».

Форвард перешел на правах свободного агента.

Нападающему 29 лет. До этого Ковталюк выступал за полтавскую «Ворсклу», в составе которой за два сезона провел 26 матчей и забил 4 мяча. Также игрок выступал за грузинскую «Дилу Гори», казахские «Шахтер Караганды» и «Акжайык», корейский «Аньянг», грузинские «Динамо Тбилиси» и «Колхети-1913».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ковталюка в 300 тысяч евро. Контракт форварда с «Колосом» рассчитан на один год.

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Николай Ковталюк Колос Ковалевка Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Дила Гори Шахтер Караганда Акжайык Динамо Тбилиси Колхети
Іван Распутін Источник: Instagram
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