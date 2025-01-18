Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Забарный. Топ-клубы АПЛ следят за талантом Борнмута
Англия
18 января 2025, 17:45 | Обновлено 18 января 2025, 17:57
1007
1

Не только Забарный. Топ-клубы АПЛ следят за талантом Борнмута

МЮ и Ливерпулю интересен Керкез

18 января 2025, 17:45 | Обновлено 18 января 2025, 17:57
1007
1
Не только Забарный. Топ-клубы АПЛ следят за талантом Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль продолжают наблюдать за прогрессом левого защитника Борнмута Милоша Керкеза.

Венгерский игрок, как и вся команда, сумел удивить в нынешнем мезоне, а гранды АПЛ готовы начать переговоры о переходе 21-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Керкез провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Известно, что одним из главных претендентов на выход из Борнмута является украинский защитник Илья Забарный, которым интересуются ПСЖ и ряд клубов АПЛ.

По теме:
Ни одного одноклубника. Легенда Ливерпуля назвал своих двух любимых игроков
Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Готовы платить как в Динамо. Известно, присоединиться ли Шепелев к ЛНЗ
Милош Керкез Борнмут Манчестер Юнайтед Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Илья Забарный
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Футбол | 17 января 2025, 22:15 9
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа

Артем продолжает забивать за «Рому»

Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая
Футбол | 18 января 2025, 13:38 14
Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая
Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая

Горняки усилят состав Хуаном Родригесом

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Хоккей | 18.01.2025, 00:10
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал опытного экс-форварда Ворсклы
Футбол | 18.01.2025, 18:07
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал опытного экс-форварда Ворсклы
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал опытного экс-форварда Ворсклы
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
Бокс | 18.01.2025, 02:19
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
да там вся команда нарасхват.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
16.01.2025, 18:19 15
Хоккей
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 78
Теннис
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 7
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
17.01.2025, 10:59 1
Футбол
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем