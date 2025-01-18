Англия18 января 2025, 17:45 | Обновлено 18 января 2025, 17:57
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Не только Забарный. Топ-клубы АПЛ следят за талантом Борнмута
МЮ и Ливерпулю интересен Керкез
18 января 2025, 17:45 | Обновлено 18 января 2025, 17:57
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль продолжают наблюдать за прогрессом левого защитника Борнмута Милоша Керкеза.
Венгерский игрок, как и вся команда, сумел удивить в нынешнем мезоне, а гранды АПЛ готовы начать переговоры о переходе 21-летнего футболиста.
В нынешнем сезоне Керкез провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Известно, что одним из главных претендентов на выход из Борнмута является украинский защитник Илья Забарный, которым интересуются ПСЖ и ряд клубов АПЛ.
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Комментарии 1
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да там вся команда нарасхват.
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