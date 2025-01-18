Не только Забарный. Топ-клубы АПЛ следят за талантом Борнмута

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль продолжают наблюдать за прогрессом левого защитника Борнмута Милоша Керкеза.

Венгерский игрок, как и вся команда, сумел удивить в нынешнем мезоне, а гранды АПЛ готовы начать переговоры о переходе 21-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Керкез провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Известно, что одним из главных претендентов на выход из Борнмута является украинский защитник Илья Забарный, которым интересуются ПСЖ и ряд клубов АПЛ.