Ярмолюк в старте. Опубликованы составы на матч Брентфорд – Ливерпуль

18 января состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» сыграет против «Ливерпуля».

Поединок пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 47 баллов. «Брентфорд» набрал 28 очков и разместился на 11-й позиции.