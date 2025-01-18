Англия18 января 2025, 15:50 |
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Ярмолюк в старте. Опубликованы составы на матч Брентфорд – Ливерпуль
Поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги состоится 18 января
18 января 2025, 15:50 |
106
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18 января состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» сыграет против «Ливерпуля».
Поединок пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 47 баллов. «Брентфорд» набрал 28 очков и разместился на 11-й позиции.
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