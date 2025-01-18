Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк в старте. Опубликованы составы на матч Брентфорд – Ливерпуль
Англия
18 января 2025, 15:50 |
106
0

Ярмолюк в старте. Опубликованы составы на матч Брентфорд – Ливерпуль

Поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги состоится 18 января

18 января 2025, 15:50 |
106
0
Ярмолюк в старте. Опубликованы составы на матч Брентфорд – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

18 января состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» сыграет против «Ливерпуля».

Поединок пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 47 баллов. «Брентфорд» набрал 28 очков и разместился на 11-й позиции.

По теме:
Брентфорд занял первое место по интересному показателю в АПЛ в этом сезоне
Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Нужно 70 миллионов. Арсенал все еще думает по поводу топ-форварда
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Ливерпуль Брентфорд - Ливерпуль Егор Ярмолюк стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Футбол | 17 января 2025, 17:28 9
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B

Мареска не знает, когда появится новая информация

ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии
Футбол | 18 января 2025, 10:41 13
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии

Артем будет играть за ФК «Лишень»

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Бокс | 18.01.2025, 07:34
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18.01.2025, 15:01
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
Бокс | 18.01.2025, 02:19
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 1
Бокс
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
17.01.2025, 16:50 7
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
17.01.2025, 01:48 1
Футбол
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47
Футбол
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем