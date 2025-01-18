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  4. «Должен доказать». Вирт оценил шансы Шахтера в следующем матче ЛЧ
Лига чемпионов
18 января 2025, 15:21 |
110
0

«Должен доказать». Вирт оценил шансы Шахтера в следующем матче ЛЧ

Экс-голкипер горняков поделился ожиданиями от игры донецкой команды против «Бреста»

18 января 2025, 15:21 |
110
0
«Должен доказать». Вирт оценил шансы Шахтера в следующем матче ЛЧ
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча «горняков» против французского «Бреста» в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

«Надо откровенно говорить, что где-то больше ожидали от обеих наших команд на европейской арене. Действительно, не те результаты показали в 2024 году. Но сейчас «Шахтер» должен доказать, что он может играть и побеждать».

Матч «Шахтер» – «Брест» состоится 22 января в 19:45 по киевскому времени.

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Юрий Вирт Шахтер Донецк Брест (Франция) Шахтер - Брест Лига чемпионов инсайд
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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