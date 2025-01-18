«Должен доказать». Вирт оценил шансы Шахтера в следующем матче ЛЧ

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча «горняков» против французского «Бреста» в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

«Надо откровенно говорить, что где-то больше ожидали от обеих наших команд на европейской арене. Действительно, не те результаты показали в 2024 году. Но сейчас «Шахтер» должен доказать, что он может играть и побеждать».

Матч «Шахтер» – «Брест» состоится 22 января в 19:45 по киевскому времени.