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  4. «Анчелотти доверяет Лунину». Экс-вратарь сборной Украины удивил заявлением
Испания
18 января 2025, 14:40 |
1040
0

«Анчелотти доверяет Лунину». Экс-вратарь сборной Украины удивил заявлением

Юрий Вирт высказался об украинском голкипере мадридского «Реала»

18 января 2025, 14:40 |
1040
0
«Анчелотти доверяет Лунину». Экс-вратарь сборной Украины удивил заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный украинский экс-вратарь Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о голкипере мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрее Лунине.

– Что скажете по поводу игры Андрея Лунина? «Реал» с украинским вратарем в составе обыграл в Кубке Испании „Сельту“ (5:2). Один мяч Лунин пропустил с игры, а второй с пенальти.

– Да, действительно, Лунин пропустил два мяча. Но было мало шансов спасти в тех эпизодах. В целом он сыграл надежно. «Реал» в том поединке где-то рано поверил в успех и остановился. Мадридцы просто привезли себе эти два гола. Но я рад, что Анчелотти доверяет Лунину, ставя его в основу в кубковых матчах. Итальянский специалист поддерживает Андрея. Это важно – иметь игровую практику.

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Юрий Вирт инсайд Сельта Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта Карло Анчелотти
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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