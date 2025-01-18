«Анчелотти доверяет Лунину». Экс-вратарь сборной Украины удивил заявлением

Известный украинский экс-вратарь Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о голкипере мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрее Лунине.

– Что скажете по поводу игры Андрея Лунина? «Реал» с украинским вратарем в составе обыграл в Кубке Испании „Сельту“ (5:2). Один мяч Лунин пропустил с игры, а второй с пенальти.

– Да, действительно, Лунин пропустил два мяча. Но было мало шансов спасти в тех эпизодах. В целом он сыграл надежно. «Реал» в том поединке где-то рано поверил в успех и остановился. Мадридцы просто привезли себе эти два гола. Но я рад, что Анчелотти доверяет Лунину, ставя его в основу в кубковых матчах. Итальянский специалист поддерживает Андрея. Это важно – иметь игровую практику.