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Португалия
18 января 2025, 14:02 | Обновлено 18 января 2025, 14:17
416
0

«Мы знаем». Эксперт поведал, может ли гранд Ла Лиги интересоваться Трубиным

Юрий Вирт считает, что «Барселона» должна обратить внимание на украинца

18 января 2025, 14:02 | Обновлено 18 января 2025, 14:17
416
0
«Мы знаем». Эксперт поведал, может ли гранд Ла Лиги интересоваться Трубиным
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный украинский экс-вратарь Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о голкипере лиссабонской «Бенфики» и национальной сборной Украины Анатолии Трубине.

– Юрий Николаевич, что скажете по поводу формы Анатолия Трубина? Недавно вместе с «Бенфикой» он завоевал титул Кубка португальской лиги, феерично выиграв серию пенальти, а вчера лиссабонцы разгромили «Фамаликан» с украинцем в воротах (4:0).

– В футболе трофеи важны, и ты играешь ради этих титулов. Анатолия надо поздравить с этим достижением. Действительно, этот кубок важен для команды и для него. Победа была добыта при хорошей игре, а Анатолий парировал решающий пенальти! Трубину надо только пожелать, чтобы он больше работал и выиграл не только Кубок лиги, а и Кубок Португалии и, самое главное и самое ценное, чемпионство Португалии.

– Трубин уже очень уверенно чувствует себя в Европе? После победной серии пенальти он даже утешал Тринкао, который не реализовал решающий одиннадцатиметровый.

– Я смотрел этот матч и это была такая тяжелая серия пенальти. Очень хорошо пробивали футболисты «Спортинга». В важный момент Трубин спас команду. И я могу сказать, что неплохо Анатолий действует в рамке в серии пенальти. В нужный момент он выручил команду, которая в итоге одержала победу.

– Теперь Анатолия в составе «Бенфики» ждут матчи Лиги чемпионов с «Барсой» и «Ювентусом». Это будут одни из важнейших поединков в его карьере?

– Это будут не первые его игры в Лиге чемпионов. Но, да, это будут одни из самых важных поединков. В Лиге чемпионов все такие матчи. Это классные соперники. Против таких оппонентов приятно играть. Это будут интересные игры! Есть информация, что за Анатолием наблюдают гранды и команды, которые по уровню выше чем «Бенфика». Благодаря таким матчам, которые будут у лиссабонской команды в январе, и попадают в гранды, в такие команды, как «Барселона», «Интер», «Милан» и так далее.

– Возможно, та же «Барса», которая ищет вратаря, обратит внимание на Анатолия.

– Конечно-обычно. Мы знаем, что и «Интер» обращал внимание на Трубина. Благодаря таким играм ты проявляешь себя и получаешь шанс перейти в еще лучшую команду в Европе.

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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