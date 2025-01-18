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Лига чемпионов
18 января 2025, 13:34 | Обновлено 18 января 2025, 13:59
607
0

Юрий ВИРТ: «Брест и Галатасарай – это хорошие европейские середняки»

Главный тренер тернопольской «Нивы» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

18 января 2025, 13:34 | Обновлено 18 января 2025, 13:59
607
0
Юрий ВИРТ: «Брест и Галатасарай – это хорошие европейские середняки»
Юрий Вирт

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о форме вратарей сборной Украины Анатолия Трубина и Андрея Лунина, а также поделился ожиданиями от предстоящих еврокубковых поединков донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

– Юрий Николаевич, что скажете по поводу формы Анатолия Трубина? Недавно вместе с «Бенфикой» он стал обладателем Кубка португальской лиги, феерически выиграв серию пенальти, а вчера лиссабонцы разгромили «Фамаликан» с украинцем в воротах (4:0).

– В футболе трофеи важны, и ты играешь ради этих титулов. Анатолия нужно поздравить с этим достижением. Действительно, этот кубок важен для команды и для него. Победа была одержана при хорошей игре, а Анатолий парировал решающий пенальти! Трубину нужно только пожелать, чтобы он больше работал и выиграл не только Кубок лиги, а и Кубок Португалии и, самое ценное, чемпионство Португалии.

– Трубин уже очень уверенно чувствует себя в Европе? После победной серии пенальти он даже утешал Тринкао, не реализовавшего решающий одиннадцатиметровый.

– Я смотрел этот матч и это была такая тяжелая серия пенальти. Отлично пробивали футболисты «Спортинга». В важный момент Трубин спас команду. И я могу сказать, что неплохо Анатолий действует в рамке в серии пенальти. В нужный момент он выручил команду, которая в итоге одержала победу.

– Теперь Анатолия в составе «Бенфики» ждут матчи Лиги чемпионов с «Барсой» и «Ювентусом». Это будут одни из самых важных поединков в его карьере?

– Это будут не первые его игры в Лиге чемпионов. Но, да, это будут одни из самых важных поединков. В Лиге чемпионов все матчи такие. Это классные соперники. Против таких оппонентов приятно играть. Это будут интересные игры! Есть информация, что за Анатолием наблюдают гранды и команды, которые по уровню выше «Бенфики». Благодаря таким матчам, которые будут у лиссабонской команды в январе, и попадают в гранды, в такие команды, как «Барселона», «Интер», «Милан» и так далее.

– Возможно, та же «Барса», которая ищет вратаря, обратит внимание на Анатолия.

– Конечно, конечно. Мы знаем, что и «Интер» обращал внимание на Трубина. Благодаря таким играм ты проявляешь себя и получаешь шанс перейти в еще лучшую команду в Европе.

– И что скажете по поводу игры Андрея Лунина? «Реал» с украинским вратарем в составе обыграл в Кубке Испании «Сельту» (5:2). Один мяч Лунин пропустил с игры, а второй с пенальти.

– Да, действительно, Лунин пропустил два мяча. Но было мало шансов спасти в этих эпизодах. В целом он отыграл надежно. «Реал» в том поединке рано поверил в успех и остановился. Мадридцы просто привезли себе эти два гола. Но я рад, что Анчелотти доверяет Лунину, ставя его в основу в кубковых матчах. Итальянский специалист поддерживает Андрея. Это важно – иметь игровую практику.

– Что скажете по поводу «Шахтера» и «Динамо», которые сыграли спарринги во время сборов? В какой форме они подходят к еврокубковым матчам?

– Это уже покажут непосредственно поединки в еврокубках и как они к ним подготовились за этот короткий период. Будем надеяться, что украинские команды подойдут к матчам в близких к оптимальным кондициях. И нужно уже дать результат «Динамо» и «Шахтеру». Крайне тяжело будет, потому что «Брест» и «Галатасарай» – это, можно, сказать, хорошие европейские середняки.

– И интересно то, что «Галатасарай», с которым киевлянам придется играть в Стамбуле, не проигрывает с августа!

- Тем более, да-да! Конечно, будет тяжело против такого соперника играть. Но, я думаю, что футболисты «Динамо» отдохнули после такой тяжелой первой половины сезона. И команда должна с хорошей подготовкой и более свежей подойти к матчу с «Галатасараем». Действительно, будет интересно посмотреть на киевское Динамо после того, как команда отдохнула. Интересно, как команда будет двигаться и смотреться на поле против такого хорошего соперника.

– А «Шахтер» сыграет с «Брестом» в Гельзенкирхене!

– То же самое касается и донецкого «Шахтера». Надо откровенно говорить, что где-то большего ожидали от обеих наших команд на европейской арене. Действительно, не те результаты показали в 2024 году. Но сейчас «Шахтер» должен доказать, что он может играть и побеждать.

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Юрий Вирт Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов Галатасарай Брест (Франция) учебно-тренировочные сборы Шахтер - Брест Галатасарай - Динамо Анатолий Трубин Андрей Лунин инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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