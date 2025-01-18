Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 13:38 | Обновлено 18 января 2025, 13:56
1001
4

Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая

Горняки усилят состав Хуаном Родригесом

18 января 2025, 13:38 | Обновлено 18 января 2025, 13:56
1001
4
Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Родригес

Донецкий «Шахтер» близок к подписанию центрального защитника уругвайского «Пеньяроля» Хуана Родригеса, сообщает El Pais.

По информации источника, «горняки» вели переговоры относительно 19-летнего игрока последние несколько недель. За него они заплатят примерно 6 млн долларов.

Интересно, что «Шахтер» выиграл борьбу за перспективного защитника у мадридского «Атлетико», который тоже был заинтересован в его подписании.

Прошлый сезон Родригес провел в аренде в «Бостон Ривер», за который он сыграл 24 матча. Также Хуан уже успел дебютировать в составе сборной Уругвая, сыграв в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики.

По теме:
Долгожданное воссоединение. Милевский и Алиев будут выступать за один клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал защитника и продлил аренду игрока Шахтера
Рух подписал контракт с полузащитником Карпат
Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Пеньяроль чемпионат Уругвая по футболу Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Бокс | 18 января 2025, 08:10 0
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»

Дюк Маккензи считает, что Тайсон не сможет вернуться после болезненных поражений Александру

Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Хоккей | 17 января 2025, 14:37 50
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе

В решающем матче украинцы обыграли Японию

Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18.01.2025, 13:57
Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Хоккей | 17.01.2025, 15:17
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 06:45
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
если за 6 млн "выиграли борьбу" значит кроме разводянка агентов там никакой борьбы со стороны Атлетико не было 
Ответить
+2
New Zealander
Шахтар є Шахтар. Йому не звикати вигравати боротьбу. Я так розумію, що Грама тепер в оренду кудись в МЛС? 
Ответить
+1
Pavel_i_CO
До двох Педріньйо, Гомеса, Сирни додається ще Хуан?) Дивно, що колись Пернамбукану, Мендьєту та Манданда не підписали колись
Ответить
0
MaximusOne
Уругвайський Забарний ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 9
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
16.01.2025, 12:15
Бокс
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
17.01.2025, 07:45 3
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем