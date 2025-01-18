Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая
Горняки усилят состав Хуаном Родригесом
Донецкий «Шахтер» близок к подписанию центрального защитника уругвайского «Пеньяроля» Хуана Родригеса, сообщает El Pais.
По информации источника, «горняки» вели переговоры относительно 19-летнего игрока последние несколько недель. За него они заплатят примерно 6 млн долларов.
Интересно, что «Шахтер» выиграл борьбу за перспективного защитника у мадридского «Атлетико», который тоже был заинтересован в его подписании.
Прошлый сезон Родригес провел в аренде в «Бостон Ривер», за который он сыграл 24 матча. Также Хуан уже успел дебютировать в составе сборной Уругвая, сыграв в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики.
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