Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая

Донецкий «Шахтер» близок к подписанию центрального защитника уругвайского «Пеньяроля» Хуана Родригеса, сообщает El Pais.

По информации источника, «горняки» вели переговоры относительно 19-летнего игрока последние несколько недель. За него они заплатят примерно 6 млн долларов.

Интересно, что «Шахтер» выиграл борьбу за перспективного защитника у мадридского «Атлетико», который тоже был заинтересован в его подписании.

Прошлый сезон Родригес провел в аренде в «Бостон Ривер», за который он сыграл 24 матча. Также Хуан уже успел дебютировать в составе сборной Уругвая, сыграв в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики.