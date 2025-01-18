Забарный сыграет с первых минут. Стартовые составы матча Ньюкасл – Борнмут

18 января состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги – «Борнмут» на выезде сыграет против «Ньюкасла».

Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Начало встречи – в 14:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.

«Ньюкасл» набрал 38 баллов и занимает четвертое место. В активе «Борнмута» – 34 очка и восьмая позиция.