Англия18 января 2025, 13:33 | Обновлено 18 января 2025, 13:59
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Забарный сыграет с первых минут. Стартовые составы матча Ньюкасл – Борнмут
Поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги состоится 18 января
18 января 2025, 13:33 | Обновлено 18 января 2025, 13:59
92
0
18 января состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги – «Борнмут» на выезде сыграет против «Ньюкасла».
Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Начало встречи – в 14:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.
«Ньюкасл» набрал 38 баллов и занимает четвертое место. В активе «Борнмута» – 34 очка и восьмая позиция.
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