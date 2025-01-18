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Англия
18 января 2025, 13:33 | Обновлено 18 января 2025, 13:59
92
0

Забарный сыграет с первых минут. Стартовые составы матча Ньюкасл – Борнмут

Поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги состоится 18 января

18 января 2025, 13:33 | Обновлено 18 января 2025, 13:59
92
0
Забарный сыграет с первых минут. Стартовые составы матча Ньюкасл – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Борнмут

18 января состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги – «Борнмут» на выезде сыграет против «Ньюкасла».

Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Начало встречи – в 14:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.

«Ньюкасл» набрал 38 баллов и занимает четвертое место. В активе «Борнмута» – 34 очка и восьмая позиция.

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Ньюкасл – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Ньюкасл Илья Забарный стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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