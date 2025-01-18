«Но они разные». Гвардиола сравнил Холанда и Месси

Испанский наставник «Манчестер Юнайтед» Жузеп Гвардиола сравнил норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда и бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«С точки зрения статистики и забитых голов Холанд похож на Лео. Но они разные игроки. Их нельзя сравнивать. Лео может играть на разных позициях и может принести пользу своим товарищам по команде. Это несравнимо», – сказал Гвардиола.

Норвежец ныне выступает за «Манчестер Сити», а Лионель Месси – играет за «Интер Майами» в США.

Ранее сообщалось, что Эрлинг продлил контракт с «Манчестер Сити»