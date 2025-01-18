«Но они разные». Гвардиола сравнил Холанда и Месси
Испанец заявил, что у игроков похожая статистика
Испанский наставник «Манчестер Юнайтед» Жузеп Гвардиола сравнил норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда и бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«С точки зрения статистики и забитых голов Холанд похож на Лео. Но они разные игроки. Их нельзя сравнивать. Лео может играть на разных позициях и может принести пользу своим товарищам по команде. Это несравнимо», – сказал Гвардиола.
Норвежец ныне выступает за «Манчестер Сити», а Лионель Месси – играет за «Интер Майами» в США.
Ранее сообщалось, что Эрлинг продлил контракт с «Манчестер Сити»
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