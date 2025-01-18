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  4. «Но они разные». Гвардиола сравнил Холанда и Месси
Англия
18 января 2025, 13:07 | Обновлено 18 января 2025, 14:07
306
1

«Но они разные». Гвардиола сравнил Холанда и Месси

Испанец заявил, что у игроков похожая статистика

18 января 2025, 13:07 | Обновлено 18 января 2025, 14:07
306
1
«Но они разные». Гвардиола сравнил Холанда и Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский наставник «Манчестер Юнайтед» Жузеп Гвардиола сравнил норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда и бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«С точки зрения статистики и забитых голов Холанд похож на Лео. Но они разные игроки. Их нельзя сравнивать. Лео может играть на разных позициях и может принести пользу своим товарищам по команде. Это несравнимо», – сказал Гвардиола.

Норвежец ныне выступает за «Манчестер Сити», а Лионель Месси – играет за «Интер Майами» в США.

Ранее сообщалось, что Эрлинг продлил контракт с «Манчестер Сити»

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Жузеп Гвардиола Эрлинг Холанд Лионель Месси Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Eurosport
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Gargantua81
да, коненчо, некоторые различия есть, хотя многие их путают
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