Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально
Артем хочет улучшить свою игру
Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально. Форвард признался, что он не полностью доволен своей игрой.
«Почему я не праздную свои голы эмоционально? Я просто не полностью доволен своей игрой. Да, я забиваю, но могу играть лучше. Я буду праздновать в более важных случаях», – лаконично заявил Артем.
Для 27-летнего нападающего гол в ворота «Дженоа» стал 7-м в текущем розыгрыше турнира. В списке лучших бомбардиров он догнал Себастьяно Эспозито из Эмполи, Душана Влаховича из Ювентуса, Валентина Кастельяноса из Лацио, Ромелу Лукаку из Наполи, Лаутаро Мартинеса из Интера и Лоренцо Лукку из Удинезе.
Ранее стала известна оценка Артема Довбика за матч против «Дженоа».
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