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  4. Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально
Италия
18 января 2025, 10:59 |
696
0

Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально

Артем хочет улучшить свою игру

18 января 2025, 10:59 |
696
0
Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально. Форвард признался, что он не полностью доволен своей игрой.

«Почему я не праздную свои голы эмоционально? Я просто не полностью доволен своей игрой. Да, я забиваю, но могу играть лучше. Я буду праздновать в более важных случаях», – лаконично заявил Артем.

Для 27-летнего нападающего гол в ворота «Дженоа» стал 7-м в текущем розыгрыше турнира. В списке лучших бомбардиров он догнал Себастьяно Эспозито из Эмполи, Душана Влаховича из Ювентуса, Валентина Кастельяноса из Лацио, Ромелу Лукаку из Наполи, Лаутаро Мартинеса из Интера и Лоренцо Лукку из Удинезе.

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за матч против «Дженоа».

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: RomaPress
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