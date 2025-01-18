Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально. Форвард признался, что он не полностью доволен своей игрой.

«Почему я не праздную свои голы эмоционально? Я просто не полностью доволен своей игрой. Да, я забиваю, но могу играть лучше. Я буду праздновать в более важных случаях», – лаконично заявил Артем.

Для 27-летнего нападающего гол в ворота «Дженоа» стал 7-м в текущем розыгрыше турнира. В списке лучших бомбардиров он догнал Себастьяно Эспозито из Эмполи, Душана Влаховича из Ювентуса, Валентина Кастельяноса из Лацио, Ромелу Лукаку из Наполи, Лаутаро Мартинеса из Интера и Лоренцо Лукку из Удинезе.

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за матч против «Дженоа».