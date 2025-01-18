Артем БЕСЕДИН: «Были и другие варианты продолжения карьеры»

Украинский форвард Артем Беседин рассказал, от каких вариантов продолжения карьеры отказался ради перехода в клуб Первой лиги Чехии.

– Зимой говорили о возможности твоего перехода на Кипр, Румынию, Чехию. Где правда?

— Да, были и другие варианты продолжения карьеры, но для меня и моей семьи вариант с командой из Брно стал наиболее оптимальным.

Ранее Артем Беседин объяснил, почему решил перейти в клуб Первой лиги Чехии.