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18 января 2025, 10:06 | Обновлено 18 января 2025, 10:20
842
0

Артем БЕСЕДИН: «Были и другие варианты продолжения карьеры»

У Артема было несколько других предложений

18 января 2025, 10:06 | Обновлено 18 января 2025, 10:20
842
0
Артем БЕСЕДИН: «Были и другие варианты продолжения карьеры»
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Украинский форвард Артем Беседин рассказал, от каких вариантов продолжения карьеры отказался ради перехода в клуб Первой лиги Чехии.

– Зимой говорили о возможности твоего перехода на Кипр, Румынию, Чехию. Где правда?

— Да, были и другие варианты продолжения карьеры, но для меня и моей семьи вариант с командой из Брно стал наиболее оптимальным.

Ранее Артем Беседин объяснил, почему решил перейти в клуб Первой лиги Чехии.

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