Романо: Трабзонспор и Сан-Диего продолжают интересоваться Зубковым

Украинский вингер Александр Зубков все еще может покинуть расположение донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ФК «Сан-Диего» и «Трабзонспор» продолжают проявлять интерес к Александру Зубкову из донецкого «Шахтера». Продолжаются переговоры по условиям перехода.

«Шахтер» теперь хочет получить за Зубкова 10 миллионов евро, хотя раньше турецкие источники писали, что дончане настаивают на сумме 8 миллионов в виде отступных за Александра.

Ранее сообщалось, что «Сан-Диего» отказался от трансфера Александра Зубкова из-за высоких финансовых аппетитов донецкого клуба.