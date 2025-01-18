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  4. Романо: Трабзонспор и Сан-Диего продолжают интересоваться Зубковым
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 09:42 | Обновлено 18 января 2025, 09:55
298
1

Романо: Трабзонспор и Сан-Диего продолжают интересоваться Зубковым

Александр Зубков может покинуть «Шахтер» уже зимой

18 января 2025, 09:42 | Обновлено 18 января 2025, 09:55
298
1
Романо: Трабзонспор и Сан-Диего продолжают интересоваться Зубковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер Александр Зубков все еще может покинуть расположение донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ФК «Сан-Диего» и «Трабзонспор» продолжают проявлять интерес к Александру Зубкову из донецкого «Шахтера». Продолжаются переговоры по условиям перехода.

«Шахтер» теперь хочет получить за Зубкова 10 миллионов евро, хотя раньше турецкие источники писали, что дончане настаивают на сумме 8 миллионов в виде отступных за Александра.

Ранее сообщалось, что «Сан-Диего» отказался от трансфера Александра Зубкова из-за высоких финансовых аппетитов донецкого клуба.

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Александр Зубков Сан-Диего (MLS) Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Major League Soccer (MLS) Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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Умник
Иди в Сан диего, Акапулько рядом, можно увидеть Веньбаньяму)))).
Лето 365 дней, много кактусов.
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