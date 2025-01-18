Романо: Трабзонспор и Сан-Диего продолжают интересоваться Зубковым
Александр Зубков может покинуть «Шахтер» уже зимой
Украинский вингер Александр Зубков все еще может покинуть расположение донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ФК «Сан-Диего» и «Трабзонспор» продолжают проявлять интерес к Александру Зубкову из донецкого «Шахтера». Продолжаются переговоры по условиям перехода.
«Шахтер» теперь хочет получить за Зубкова 10 миллионов евро, хотя раньше турецкие источники писали, что дончане настаивают на сумме 8 миллионов в виде отступных за Александра.
Ранее сообщалось, что «Сан-Диего» отказался от трансфера Александра Зубкова из-за высоких финансовых аппетитов донецкого клуба.
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