Украина. Первая лига18 января 2025, 10:41 | Обновлено 18 января 2025, 11:16
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Источник: сумская Виктория усилилась молодым центральным хавбеком
Сулейман Сейтхалилов в первой части сезона играл за «Диназ» Вышгород
18 января 2025, 10:41 | Обновлено 18 января 2025, 11:16
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Украинский хавбек Сулейман Сейтхалилов перешел в клуб Первой лиги «Виктория» Сумы.
Об этом трансфере сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.
По инсайдерской информации, 22-летний центральный полузащитник подписал контракт с клубом на полтора года.
В первой части сезона Сейтхалилов выступал за Диназ, где провел 12 матчей и забил один гол.
Хавбек играл за клубы «Зирка», «Ингулец», «Кремень», «Горняк-Спорт», «Металлург», «Диназ».
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