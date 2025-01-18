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Украина. Первая лига
18 января 2025, 10:41 | Обновлено 18 января 2025, 11:16
52
0

Источник: сумская Виктория усилилась молодым центральным хавбеком

Сулейман Сейтхалилов в первой части сезона играл за «Диназ» Вышгород

18 января 2025, 10:41 | Обновлено 18 января 2025, 11:16
52
0
Источник: сумская Виктория усилилась молодым центральным хавбеком
ФК Кремень. Сулейман Сейтхалилов

Украинский хавбек Сулейман Сейтхалилов перешел в клуб Первой лиги «Виктория» Сумы.

Об этом трансфере сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.

По инсайдерской информации, 22-летний центральный полузащитник подписал контракт с клубом на полтора года.

В первой части сезона Сейтхалилов выступал за Диназ, где провел 12 матчей и забил один гол.

Хавбек играл за клубы «Зирка», «Ингулец», «Кремень», «Горняк-Спорт», «Металлург», «Диназ».

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Виктория Сумы трансферы Первая лига Украины Дмитрий Венков Диназ Вышгород
Николай Степанов Источник: Telegram
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