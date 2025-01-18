Источник: сумская Виктория усилилась молодым центральным хавбеком

Украинский хавбек Сулейман Сейтхалилов перешел в клуб Первой лиги «Виктория» Сумы.

Об этом трансфере сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.

По инсайдерской информации, 22-летний центральный полузащитник подписал контракт с клубом на полтора года.

В первой части сезона Сейтхалилов выступал за Диназ, где провел 12 матчей и забил один гол.

Хавбек играл за клубы «Зирка», «Ингулец», «Кремень», «Горняк-Спорт», «Металлург», «Диназ».