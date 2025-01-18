Украина. Первая лига18 января 2025, 09:37 | Обновлено 18 января 2025, 10:14
234
0
Источник: опытный хавбек покинул клуб ЮКСА и ищет новый клуб
Богдан Мышенко прервал контракт с клубом досрочно по обоюдному согласию
18 января 2025, 09:37 | Обновлено 18 января 2025, 10:14
234
0
30-летний полузащитник Богдан Мышенко официально покинул клуб Первой лиги ЮКСА Тарасовка, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.
Контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года, был расторгнут досрочно по согласию сторон.
Мишенко присоединился к ЮКСА в августе 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей за команду, однако результативными действиями не отметился.
Опытный футболист стал свободным агентом и открыт к новым предложениям.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2025, 11:24 0
Поединок состоится 16 января в 14:30 по Киеву
Хоккей | 17 января 2025, 14:41 0
Команда проведет турнир в Эстонии
Футбол | 17.01.2025, 17:28
Футбол | 17.01.2025, 11:43
Теннис | 18.01.2025, 04:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2025, 21:58 4
16.01.2025, 18:19 15
17.01.2025, 10:47
16.01.2025, 12:15
Бокс
17.01.2025, 00:16
16.01.2025, 14:22 4
17.01.2025, 15:17