Источник: опытный хавбек покинул клуб ЮКСА и ищет новый клуб

30-летний полузащитник Богдан Мышенко официально покинул клуб Первой лиги ЮКСА Тарасовка, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года, был расторгнут досрочно по согласию сторон.

Мишенко присоединился к ЮКСА в августе 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей за команду, однако результативными действиями не отметился.

Опытный футболист стал свободным агентом и открыт к новым предложениям.