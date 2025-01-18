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Украина. Первая лига
18 января 2025, 09:37 | Обновлено 18 января 2025, 10:14
234
0

Источник: опытный хавбек покинул клуб ЮКСА и ищет новый клуб

Богдан Мышенко прервал контракт с клубом досрочно по обоюдному согласию

18 января 2025, 09:37 | Обновлено 18 января 2025, 10:14
234
0
Источник: опытный хавбек покинул клуб ЮКСА и ищет новый клуб
Instagram. Богдан Мышенко

30-летний полузащитник Богдан Мышенко официально покинул клуб Первой лиги ЮКСА Тарасовка, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года, был расторгнут досрочно по согласию сторон.

Мишенко присоединился к ЮКСА в августе 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей за команду, однако результативными действиями не отметился.

Опытный футболист стал свободным агентом и открыт к новым предложениям.

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Богдан Мышенко ЮКСА Тарасовка трансферы Первая лига Украины расторжение контракта свободный агент Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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