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Молодежные турниры
18 января 2025, 05:45 | Обновлено 18 января 2025, 06:13
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0

Денис ДИКИЙ: «Задача Динамо U-19 – победить Аталанту и пройти далеко в ЮЛУ»

Денис Дикий поделился впечатлениями от игры за юношей киевского клуба

18 января 2025, 05:45 | Обновлено 18 января 2025, 06:13
60
0
Денис ДИКИЙ: «Задача Динамо U-19 – победить Аталанту и пройти далеко в ЮЛУ»
ФК Динамо. Денис Дикий

Коли на клубну базу «Динамо» у Кончі-Заспі завітали діти, які написали листи зі своїми бажаннями й мріями футбольному Санті, з ними зустрілися гравці юнацької команди «Динамо».

Захисник «Динамо» U-19 Денис Дикий поділився враженнями від зустрічі з маленькими футболістами, своїми очікуваннями від майбутнього збору у Туреччині, на якому команда буде готуватися до другої частини сезону, та думкою про майбутнього суперника у Юнацькій лізі УЄФА «Аталанту» (публікується українською мовою).

– Як пройшла зустріч з маленькими гостями, які також захоплюються футболом?

– Дуже радий бачити дітей, які прийшли сюди та вболівають за «Динамо», дуже хочеться, щоб вони у майбутньому стали великими футболістами, за якими ми потім будемо стежити, загалом дуже хороші враження.

– Команда готується вирушати на збір до Туреччини, які очікування від нього? З яким настроєм їхатимете?

– З дуже хорошим настроєм. Спочатку відпочили у відпустці, потім знову зустрілися з командою, тепер, як завжди, на збори їдемо з новими силами, щоб набирати форму і готуватись до Юнацької ліги УЄФА.

– Як ви провели свою відпустку?

– Дуже добре, з рідними, відпочив, побув вдома, дуже був радий їх бачити.

– В якій формі команда вийшла з відпустки? Чи немає у футболістів зайвої ваги або проблем зі здоровʼям?

– Ні, все добре, усі пройшли медогляд, пробігли тест «йо-йо», усі в нормальній формі. Нам надсилали на час відпустки індивідуальну програму, ми бігали та добросовісно виконували усе, що вимагалося. Загалом, команда у хорошій формі.

– Чи були у вас вже тренування в Києві? Чим займались після того, як зібрались на базі?

– Так, у нас вже були тренування, ми зібрались 16 січня, провели перше заняття: провели легке тренування у тренажерній залі, побігали, набираємо форму – усе стандартно.

– Чого очікуєте від зборів в Туреччині?

– Очікуємо набрати форму, згуртуватися, адже у нашому складі багато футболістів, які прийшли з Академії, це молоді хлопці, яких треба підтримувати, показувати їм, як діяти. Також заплановані спаринги, будемо зіграватися, тож готуємося.

– Чи нові гравці вже влилися в колектив?

– Так, це дуже хороші хлопці, тому все добре.

– Чи вже знаєте, які будуть спаринги на зборах?

– Ні, ще не знаю, чекаємо, коли вони будуть остаточно підтверджені, і нам скажуть про них.

– Зазвичай збір – непростий процес, особливо у перші дні. Цього разу теж буде важко фізично?

– Так, звісно, збори – це дуже важко, це завжди бігова робота, це також і допрацювання після тренувань з мʼячем. Можливо, буде й біг на піску, це теж важко, але через все маємо пройти. Ми набираємо форми, щоб ставати сильнішими, щоб показати себе у Юнацькій лізі УЄФА та чемпіонаті України U19

– Чого очікуєте від майбутнього матчу з «Аталантою»? Яка ваша думка про суперника?

– Я дивився матчі «Аталанти», це дуже хороший суперник. Самі знаєте, в італійців високий рівень, але будемо все робити, щоб перемогти, пройти далі у Юнацькій лізі УЄФА. Настрій лише бойовий, серйозно налаштовуємося на цей поєдинок.

– Яка була ваша перша реакція на жеребкування ? Хотіли цього суперника чи можливо іншого?

– Нам без різниці, який буде суперник. Коли я побачив, що нам попалася «Аталанта», я ні засмутився, ні порадів, Юнацька ліга УЄФА – це дуже сильний турнір, там немає слабких суперників, тому не можна когось недооцінювати чи переоцінювати.

– На який результат розраховуєте у матчі з «Аталантою»?

– Сподіваюся лише на перемогу, будемо грати у свій футбол, як ми вміємо, будемо все робити за для перемоги.

– Які у вас індивідуальні плани на другу частину сезону? Чого прагнете, які цілі та завдання перед собою ставите?

– Хочеться проявити себе, відіграти краще, ніж минулі пів року. Дуже хочеться забити гол, бо я ніяк не можу це зробити, а також більше давати гольових пасів. А щодо командних цілей, хочеться, щоб ми знову стали чемпіонами й показати, що ми можемо.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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