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Australian Open
17 января 2025, 22:41 |
49
0

Н. Киченок / Фернандес – Кристиан / Розателло. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Australian Open 2025 18 января в 06:30

17 января 2025, 22:41 |
49
0
Н. Киченок / Фернандес – Кристиан / Розателло. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Надежда Киченок

18 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграет против тандема Жаклин Кристиан (Румыния) / Камилла Розателло (Италия). Поединок начнется 4-м запуском на корте №13 после игры Ламмонс / Уитроу – Бехар / Гэллоуэй. Ориентировочное время начала игры – 06:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в 3-м круге сыграют против первых сеяных Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 18 января
Надежда Киченок Лейла Фернандес Жаклин Кристиан Камилла Розателло смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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