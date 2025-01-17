Н. Киченок / Фернандес – Кристиан / Розателло. Смотреть онлайн. LIVE

18 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграет против тандема Жаклин Кристиан (Румыния) / Камилла Розателло (Италия). Поединок начнется 4-м запуском на корте №13 после игры Ламмонс / Уитроу – Бехар / Гэллоуэй. Ориентировочное время начала игры – 06:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в 3-м круге сыграют против первых сеяных Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

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