Н. Киченок / Фернандес – Кристиан / Розателло. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Australian Open 2025 18 января в 06:30
18 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграет против тандема Жаклин Кристиан (Румыния) / Камилла Розателло (Италия). Поединок начнется 4-м запуском на корте №13 после игры Ламмонс / Уитроу – Бехар / Гэллоуэй. Ориентировочное время начала игры – 06:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в 3-м круге сыграют против первых сеяных Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).
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