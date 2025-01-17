Молодежка Шахтера стартовала с победы на тренировочном сборе

17 января молодежка донецкого «Шахтера» U19 играла товарищескую игру с сербским клубом «Чукарички» U19.

«Горняки» активно начали игру и решили ее судьбу уже на 6-й минуте благодаря единственному результативному удару Середы.

Во втором тайме дончане могли забить еще, но команде откровенно не везло.

Уже завтра, 18 января, дончан ждет следующий товарищеский матч - с южнокорейским «Канвоном» U19. Он завершит первый цикл сборов, акцентированный на приобретении физических кондиций.

Товарищеская игра. 17 января

«Шахтер» U19 – »Чукарички» U19 – 1:0

Гол: Середа, 6

«Шахтер» U19: Недозимованый (Степанов, 75), Шелекета (Решетников, 46), Данковский (Милокост, 55), Гарабажий (Онищук, 55), Стрельчук (Калюжный, 55), Давыденко (Гончар, 46), Желиба (Петрук, 70), Бундаш (к) (Балакай, 46), Слипчук (Ломага, 55), Середа (Тютюнов, 46), Зубрий (Сметана, 70)

