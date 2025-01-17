ФОТО. Украинские тренеры прошли стажировку в Манчестер Сити

С 13 по 17 января 20 украинских тренеров находились на базе «Манчестер Сити», где проходят специальное обучение в рамках сотрудничества УАФ с английским клубом.

Право на участие получили только детско-юношеские тренеры, которые имеют лицензию С, В или А УЕФА. Участников выбирали путем открытого отбора.

Перволиговый клуб «Минай» делегировал на курсы тренера детской команды Игоря Кладова. Пресс-служба закарпатского клуба поделилась фотографиями из Манчестера, демонстрируя участие в программе.

Президент УАФ Андрей Шевченко высказал свое мнение об этой инициативе:

«Это важный шаг в подготовке тренеров. Нам необходимо, чтобы наши наставники получали знания от лучших в мире. Этот опыт должен передаваться нашим юным футболистам».