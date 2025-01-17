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17 января 2025, 21:17 | Обновлено 17 января 2025, 21:22
618
0

ФОТО. Украинские тренеры прошли стажировку в Манчестер Сити

В учениях принимали участие 20 наставников

17 января 2025, 21:17 | Обновлено 17 января 2025, 21:22
618
0
ФОТО. Украинские тренеры прошли стажировку в Манчестер Сити
ФК Минай

С 13 по 17 января 20 украинских тренеров находились на базе «Манчестер Сити», где проходят специальное обучение в рамках сотрудничества УАФ с английским клубом.

Право на участие получили только детско-юношеские тренеры, которые имеют лицензию С, В или А УЕФА. Участников выбирали путем открытого отбора.

Перволиговый клуб «Минай» делегировал на курсы тренера детской команды Игоря Кладова. Пресс-служба закарпатского клуба поделилась фотографиями из Манчестера, демонстрируя участие в программе.

Президент УАФ Андрей Шевченко высказал свое мнение об этой инициативе:

«Это важный шаг в подготовке тренеров. Нам необходимо, чтобы наши наставники получали знания от лучших в мире. Этот опыт должен передаваться нашим юным футболистам».

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тренерские курсы тренеры Манчестер Сити Украинская ассоциация футбола
Олександр Сільченко Источник: ФК Минай
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