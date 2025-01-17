С Довбиком. Известны стартовые составы на матч Рома – Дженоа

В пятницу, 17 января, состоится матч 21-го тура итальянкой Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Матч пройдет на Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд объявили стартовые составы своих коллективов. Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Рома» – «Дженоа»: