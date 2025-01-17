Италия17 января 2025, 20:53 | Обновлено 17 января 2025, 21:32
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С Довбиком. Известны стартовые составы на матч Рома – Дженоа
Матч 21-го тура Серии А начнется в 21:45 по киевскому времени
17 января 2025, 20:53 | Обновлено 17 января 2025, 21:32
675
1
В пятницу, 17 января, состоится матч 21-го тура итальянкой Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».
Матч пройдет на Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд объявили стартовые составы своих коллективов. Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.
Стартовые составы на матч «Рома» – «Дженоа»:
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