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Италия
17 января 2025, 20:53 | Обновлено 17 января 2025, 21:32
675
1

С Довбиком. Известны стартовые составы на матч Рома – Дженоа

Матч 21-го тура Серии А начнется в 21:45 по киевскому времени

17 января 2025, 20:53 | Обновлено 17 января 2025, 21:32
675
1
С Довбиком. Известны стартовые составы на матч Рома – Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 17 января, состоится матч 21-го тура итальянкой Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Матч пройдет на Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд объявили стартовые составы своих коллективов. Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Рома» – «Дженоа»:

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Рома Рим Дженоа Рома - Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу стартовые составы Артем Довбик
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Saar
Класний склад у Роми!
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