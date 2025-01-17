Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марино ПУШИЧ: «Есть интерес других клубов. Было бы легко уйти из Шахтера»
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 18:21 | Обновлено 17 января 2025, 18:35
360
5

Марино ПУШИЧ: «Есть интерес других клубов. Было бы легко уйти из Шахтера»

Тренер пока решил остаться в украинской команде

17 января 2025, 18:21 | Обновлено 17 января 2025, 18:35
360
5
Марино ПУШИЧ: «Есть интерес других клубов. Было бы легко уйти из Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич признал, что у него были предложения от других клубов, в том числе стать помощником Арне Слота в «Ливерпуле», но тренер пока остается в украинской команде.

– Появлялась информация об интересе к вашей персоне со стороны Арне Слота и «Ливерпуля», а также других футбольных клубов. Как вы можете это прокомментировать?
– Несколько клубов проявили интерес, и мне приятно об этом слышать, но я не такой человек, который просто так все поменяет. Сейчас я предан клубу «Шахтер». Мне было бы очень легко пойти после того, как мы выиграли дубль, я знал, что второй год будет сложнее и требовательнее первого, но я сердцем выбрал этот клуб, потому что я очень предан этому проекту и тогда почувствовал, что не могу покинуть клуб в такой момент. Этот проект очень интересен, иногда очень сложен, очень требователен, но и очень хорош одновременно, а мне нравятся такие вызовы. Полагаю, есть над чем работать, и я хочу делать дальнейшие шаги с клубом для развития игроков до высшего уровня и достижения новых успехов, поэтому я окончательно решил остаться. Повторюсь, мне как тренеру приятно об этом слышать, но я не такой человек, который уйдет просто так.

– Вы присоединились к «Шахтеру» во время полномасштабного вторжения и вживую столкнулись с войной в Украине. Каков ваш собственный опыт за это время и что можете сказать в поддержку всем украинцам?
– Конечно, я знал о ситуации до того, как пришел в клуб, но, находясь здесь и проживая это, я по-настоящему почувствовал, что она значит. На самом деле то, что происходит в стране, очень грустно и ужасно. Я могу только сказать, что я, к сожалению, тоже с этим столкнулся как маленький мальчик в бывшей Югославии, когда началась война. Сохраняйте надежду, сражайтесь до последнего, будьте сильными, будьте смелыми и любите свою страну всем сердцем. Надейтесь, что скоро все кончится и что мы сможем жить все вместе в нормальных условиях, что дети смогут расти в нормальных условиях, что Украина будет одной из самых красивых стран в Европе. Я действительно почувствовал эту красоту и дух людей в Украине, и я очень благодарен.

По теме:
Главный тренер Шахтера назвал лучшего игрока команды 2024 года
Марино ПУШИЧ: «Наша задача – побеждать и стать чемпионами»
Деян ПОПАРА: «Очень рад перейти в такую ​​команду, как Заря»
Шахтер Донецк Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Теннис | 17 января 2025, 06:18 82
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025

Марта уступила Пауле Бадосе в трех сетах в матче 3-го раунда австралийского мейджора

Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Бокс | 17 января 2025, 08:26 1
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика

Именитый экс-боксер оценил шансы украинца в бою против Дюбуа

Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Футбол | 16.01.2025, 21:58
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Биатлон | 17.01.2025, 16:31
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
В Рухе отреагировали на слухи об отказе Динамо от Слюбика
Футбол | 17.01.2025, 17:01
В Рухе отреагировали на слухи об отказе Динамо от Слюбика
В Рухе отреагировали на слухи об отказе Динамо от Слюбика
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Пойти в другие клубы подавать мячи на тренировках ? Ну тогда всё ок. 
Ответить
+3
Remark
Та накууй він кому треба!
Не здумайте його відпускати з Шахтаря!
Ответить
+3
serhiy
Тренер -містер і Україну підтримує !!!
Ответить
+2
DK1970
Молодець! Залишайся якомога довше. Вболівальники ДК аплодують
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Цей пілот відмінно керує днонєтским болідом і направляє його в правльному напрямку
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
15.01.2025, 19:49
Хоккей
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
16.01.2025, 07:45 1
Бокс
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
16.01.2025, 00:11 17
Футбол
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
15.01.2025, 16:10
Хоккей
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 23
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
16.01.2025, 13:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем