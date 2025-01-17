Марино ПУШИЧ: «Есть интерес других клубов. Было бы легко уйти из Шахтера»

Наставник «Шахтера» Марино Пушич признал, что у него были предложения от других клубов, в том числе стать помощником Арне Слота в «Ливерпуле», но тренер пока остается в украинской команде.

– Появлялась информация об интересе к вашей персоне со стороны Арне Слота и «Ливерпуля», а также других футбольных клубов. Как вы можете это прокомментировать?

– Несколько клубов проявили интерес, и мне приятно об этом слышать, но я не такой человек, который просто так все поменяет. Сейчас я предан клубу «Шахтер». Мне было бы очень легко пойти после того, как мы выиграли дубль, я знал, что второй год будет сложнее и требовательнее первого, но я сердцем выбрал этот клуб, потому что я очень предан этому проекту и тогда почувствовал, что не могу покинуть клуб в такой момент. Этот проект очень интересен, иногда очень сложен, очень требователен, но и очень хорош одновременно, а мне нравятся такие вызовы. Полагаю, есть над чем работать, и я хочу делать дальнейшие шаги с клубом для развития игроков до высшего уровня и достижения новых успехов, поэтому я окончательно решил остаться. Повторюсь, мне как тренеру приятно об этом слышать, но я не такой человек, который уйдет просто так.

– Вы присоединились к «Шахтеру» во время полномасштабного вторжения и вживую столкнулись с войной в Украине. Каков ваш собственный опыт за это время и что можете сказать в поддержку всем украинцам?

– Конечно, я знал о ситуации до того, как пришел в клуб, но, находясь здесь и проживая это, я по-настоящему почувствовал, что она значит. На самом деле то, что происходит в стране, очень грустно и ужасно. Я могу только сказать, что я, к сожалению, тоже с этим столкнулся как маленький мальчик в бывшей Югославии, когда началась война. Сохраняйте надежду, сражайтесь до последнего, будьте сильными, будьте смелыми и любите свою страну всем сердцем. Надейтесь, что скоро все кончится и что мы сможем жить все вместе в нормальных условиях, что дети смогут расти в нормальных условиях, что Украина будет одной из самых красивых стран в Европе. Я действительно почувствовал эту красоту и дух людей в Украине, и я очень благодарен.