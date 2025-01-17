Тренер Эвертона МОЙЕС: «Пока не знаю, как заставить команду забивать»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес признался, что всего за четыре дня работы в клубе уже почувствовал «выгорание» и пока не знает, как заставить команду достигать результатов.

«Я работаю с командой всего несколько дней, но уже чувствую «выгорание», потому что должен найти способ, который поможет команде забивать и достигать результатов. Я рассматриваю несколько вариантов, как использовать этих игроков, чтобы мы больше забивали.

Меня часто спрашивают: как я собираюсь это сделать?

Честно говоря, пока не знаю. Мы можем пригласить новых игроков, но сперва должны найти внутренний резерв в команде. Нам нужно забивать. Именно голы улучшат нашу атакующую игру», - прокомментировал Мойес.

Украинский защитник Виталий Миколенко также выступает за «Эвертон». Ранее главный тренер критически высказывался относительно игры Миколенко.