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  4. ФОТО. Контракт Мудрика – в топ-10 самых длительных в АПЛ. Челси доминирует
Англия
17 января 2025, 19:08 |
495
3

ФОТО. Контракт Мудрика – в топ-10 самых длительных в АПЛ. Челси доминирует

В топе только Холанд и игроки Челси

17 января 2025, 19:08 |
495
3
ФОТО. Контракт Мудрика – в топ-10 самых длительных в АПЛ. Челси доминирует
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2034 года.

Этот договор стал самым продолжительным в нынешней АПЛ, а норвежский бомбардир разбавил представителей «Челси», которые доминируют в списке самых долгих контрактов.

Холанд опередил Коула Палмера и Николаса Джексона, у которых контракты до 2033 года.

Однако вся следующая десятка самых длительных контрактов принадлежит футболистам «Челси», включая украинца Михаила Мудрика, у которого договор до середины 2031 года.

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Михаил Мудрик Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига Челси Манчестер Сити
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
Мурзік - це найпровальніший трансфер в історії футболу 
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0
antt
Холанд і Ко. Але команда - то тут Челсі.
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0
Saar
А, то МС вирішило просто випередити їх у цьому рейтингу🤣🤣🤣
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0
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