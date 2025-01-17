ФОТО. Контракт Мудрика – в топ-10 самых длительных в АПЛ. Челси доминирует
В топе только Холанд и игроки Челси
В пятницу форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2034 года.
Этот договор стал самым продолжительным в нынешней АПЛ, а норвежский бомбардир разбавил представителей «Челси», которые доминируют в списке самых долгих контрактов.
Холанд опередил Коула Палмера и Николаса Джексона, у которых контракты до 2033 года.
Однако вся следующая десятка самых длительных контрактов принадлежит футболистам «Челси», включая украинца Михаила Мудрика, у которого договор до середины 2031 года.
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