В Рухе отреагировали на слухи об отказе Динамо от Слюбика

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал слухи об отказе киевского «Динамо» от центрального защитника Богдана Слюбика.

– Из «Динамо» поступило предложение, что они хотели бы рассмотреть Слюбика в качестве игрока их клуба. Мы поговорили с Богданом, нам было интересно его мнение. Он очень захотел поехать, показать себя там, испытать свои силы. Мы не могли сказать «нет» или запретить, поэтому договорились между клубами о коротком просмотре футболиста. Это была его просьба, мечта. «Рух» пошел ему навстречу, чтобы он эти 2 недели находился с киевским клубом.

– Каков итог просмотра Слюбика в «Динамо»?

– Закончилось тем, что у него был разговор с главным тренером. Как я понимаю, Александр Шовковский все же хотел его оставить в киевской команде, но не гарантировал ему место в основном составе и то количество минут, которое хотели бы мы и Богдан. Это был мини-сбор, поскольку «Динамо» имеет матчи Лиги Европы, поэтому нет времени на какие-то эксперименты и смотреть подробнее. Для Богдана быть третьим защитником или не получать определенное количество минут... Он считает, что сейчас к этому не готов. Он хочет стабильно играть, поэтому сейчас возвращается в «Рух». Как он сам нам сказал, хочет играть сейчас здесь. Тем более у него была небольшая травма, после которой только начал заново выступать. Это кандидат в молодежную сборную Украины, которая летом будет участвовать в чемпионате Европы – Слюбик хочет показать себя, чтобы попасть в состав на этот турнир. Все в его ногах, голове.

– Продолжение выступлений за «Рух» – это самый вероятный сценарий? Есть ли интерес со стороны других клубов и определенные варианты еще до конца зимнего трансферного окна?

– Интерес всегда к нему был, скажу честно. Но я говорю о предметном интересе, когда общались представители клубов, а не о слухах. Да, есть конкретные команды из Англии и Италии, которые его рассматривали и связывались с руководством «Руха», и мы об этом говорили. Считаю, что сейчас оптимальный вариант – остаться в «Рухе» и играть, иметь стабильную практику. За три месяца помочь как нам выполнить задачу, так и пробиться в состав молодежной сборной на Евро. Мы верим, что в «Рухе» Богдан Слюбик будет еще прогрессировать и он точно принесет много пользы нашему клубу. А со временем получит возможность проявить себя в ведущих европейских чемпионатах.

В сезоне 2024/25 Богдан Слюбик провел 6 матчей на клубном уровне, не сумев отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.