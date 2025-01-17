В Рухе отреагировали на слухи об отказе Динамо от Слюбика
Владимир Лапицкий подтвердил возвращение Богдана во львовский клуб
Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал слухи об отказе киевского «Динамо» от центрального защитника Богдана Слюбика.
– Из «Динамо» поступило предложение, что они хотели бы рассмотреть Слюбика в качестве игрока их клуба. Мы поговорили с Богданом, нам было интересно его мнение. Он очень захотел поехать, показать себя там, испытать свои силы. Мы не могли сказать «нет» или запретить, поэтому договорились между клубами о коротком просмотре футболиста. Это была его просьба, мечта. «Рух» пошел ему навстречу, чтобы он эти 2 недели находился с киевским клубом.
– Каков итог просмотра Слюбика в «Динамо»?
– Закончилось тем, что у него был разговор с главным тренером. Как я понимаю, Александр Шовковский все же хотел его оставить в киевской команде, но не гарантировал ему место в основном составе и то количество минут, которое хотели бы мы и Богдан. Это был мини-сбор, поскольку «Динамо» имеет матчи Лиги Европы, поэтому нет времени на какие-то эксперименты и смотреть подробнее. Для Богдана быть третьим защитником или не получать определенное количество минут... Он считает, что сейчас к этому не готов. Он хочет стабильно играть, поэтому сейчас возвращается в «Рух». Как он сам нам сказал, хочет играть сейчас здесь. Тем более у него была небольшая травма, после которой только начал заново выступать. Это кандидат в молодежную сборную Украины, которая летом будет участвовать в чемпионате Европы – Слюбик хочет показать себя, чтобы попасть в состав на этот турнир. Все в его ногах, голове.
– Продолжение выступлений за «Рух» – это самый вероятный сценарий? Есть ли интерес со стороны других клубов и определенные варианты еще до конца зимнего трансферного окна?
– Интерес всегда к нему был, скажу честно. Но я говорю о предметном интересе, когда общались представители клубов, а не о слухах. Да, есть конкретные команды из Англии и Италии, которые его рассматривали и связывались с руководством «Руха», и мы об этом говорили. Считаю, что сейчас оптимальный вариант – остаться в «Рухе» и играть, иметь стабильную практику. За три месяца помочь как нам выполнить задачу, так и пробиться в состав молодежной сборной на Евро. Мы верим, что в «Рухе» Богдан Слюбик будет еще прогрессировать и он точно принесет много пользы нашему клубу. А со временем получит возможность проявить себя в ведущих европейских чемпионатах.
В сезоне 2024/25 Богдан Слюбик провел 6 матчей на клубном уровне, не сумев отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
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