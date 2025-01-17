Огромные деньги. Стали известны условия нового контракта Холанда

По информации Sky Sports, новый контракт форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда стал одним из самых больших в истории европейского футбола.

Новый договор обеспечит норвежцу зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов. Это сделало бомбардира самым высокооплачиваемым игроком команды.

Кроме того, это самый длительный контракт в нынешней АПЛ – договор Эрлинга истекает в 2034 году. Ранее рекордсменами были представители Челси Николас Джексон и Коул Палмер, чьи договоры завершаются летом 2033 года.

Однако Манчестер Сити, предоставив такие условия контракта, сумел добиться исключения из договора Холанда клаусулы, поэтому теперь клубам нужно вести переговоры с руководством манчестерцев, если они захотят подписать бомбардира.

Ранее сообщалось об интересе со стороны Реала и Барселоны.