Огромные деньги. Стали известны условия нового контракта Холанда
400 тысяч в неделю и без клаусулы в контракте
По информации Sky Sports, новый контракт форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда стал одним из самых больших в истории европейского футбола.
Новый договор обеспечит норвежцу зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов. Это сделало бомбардира самым высокооплачиваемым игроком команды.
Кроме того, это самый длительный контракт в нынешней АПЛ – договор Эрлинга истекает в 2034 году. Ранее рекордсменами были представители Челси Николас Джексон и Коул Палмер, чьи договоры завершаются летом 2033 года.
Однако Манчестер Сити, предоставив такие условия контракта, сумел добиться исключения из договора Холанда клаусулы, поэтому теперь клубам нужно вести переговоры с руководством манчестерцев, если они захотят подписать бомбардира.
Ранее сообщалось об интересе со стороны Реала и Барселоны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турки хотел бы увидеть бой украинца против Мозеса Итаумы
Мужская команда завершила гонку на шестом месте