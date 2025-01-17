Главный тренер Шахтера назвал лучшего игрока команды 2024 года
Мнение Пушича и болельщиков разделилось
Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился своим мнением о лучшем игроке прошлого года.
«Я не удивлен, что в самой атакующей команде болельщики выбрали лучшим игроком голкипера. Дмитрий Ризнык провел очень сильный прошлый год. У нас были замечательные матчи прошлого сезона и яркие выступления в еврокубках.
Дмитрий – действительно очень хороший вратарь. Он прогрессирует, и болельщики имеют право на свое мнение.
Что касается моего выбора, то я всегда оцениваю общий вклад в игру. Когда игрок выигрывает индивидуальную награду, я постоянно подчеркиваю, что это заслуга всей команды, ведь в футбол играют все.
Следуя этим принципам, я скажу, что лучшим игроком для меня был Георгий Судаков. Он много забил и внес огромный вклад в игру команды.
Однако в командном спорте не должно быть «я», ведь побеждают и проигрывают вместе. Я рад за Ризныка, но мой выбор был бы другим», – заявил Пушич.
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