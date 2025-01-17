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  4. Главный тренер Шахтера назвал лучшего игрока команды 2024 года
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 16:40 |
427
0

Главный тренер Шахтера назвал лучшего игрока команды 2024 года

Мнение Пушича и болельщиков разделилось

17 января 2025, 16:40 |
427
0
Главный тренер Шахтера назвал лучшего игрока команды 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился своим мнением о лучшем игроке прошлого года.

«Я не удивлен, что в самой атакующей команде болельщики выбрали лучшим игроком голкипера. Дмитрий Ризнык провел очень сильный прошлый год. У нас были замечательные матчи прошлого сезона и яркие выступления в еврокубках.

Дмитрий – действительно очень хороший вратарь. Он прогрессирует, и болельщики имеют право на свое мнение.

Что касается моего выбора, то я всегда оцениваю общий вклад в игру. Когда игрок выигрывает индивидуальную награду, я постоянно подчеркиваю, что это заслуга всей команды, ведь в футбол играют все.

Следуя этим принципам, я скажу, что лучшим игроком для меня был Георгий Судаков. Он много забил и внес огромный вклад в игру команды.

Однако в командном спорте не должно быть «я», ведь побеждают и проигрывают вместе. Я рад за Ризныка, но мой выбор был бы другим», – заявил Пушич.

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Дмитрий Ризнык чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Марино Пушич Георгий Судаков лучший игрок
Олександр Сільченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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