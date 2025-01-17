Марино ПУШИЧ: «Наша задача – побеждать и стать чемпионами»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал отставание от «Динамо» на 10 очков и от «Александрии» на 5 очков в Премьер-лиге Украины.

«Я уже ранее объяснял, почему это происходит. Сейчас наше отставание – это факт. Могу ли я сказать, что это давление на команду? Нет. Это больше мотивация и желание догнать соперников.

В общем я не верю в понятие давления в футболе. Солдат на войне имеет настоящее давление - чтобы выжить. Мать с тремя детьми, которая не имеет достаточно средств, чтобы прокормить семью, испытывает экзистенциальное давление. В таких ситуациях можно говорить о настоящем давлении, но не в футболе.

Я верю в амбиции и правильное отношение. Кроме этого, я верю в вызовы. И этот вызов мы приняли. Наша задача – побеждать и стать чемпионами. Этот вызов я ставлю перед собой», – заявил Пушич.