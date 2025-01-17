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  4. Марино ПУШИЧ: «Наша задача – побеждать и стать чемпионами»
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 16:27 |
240
0

Марино ПУШИЧ: «Наша задача – побеждать и стать чемпионами»

Главный тренер «Шахтера» дал большое интервью

17 января 2025, 16:27 |
240
0
Марино ПУШИЧ: «Наша задача – побеждать и стать чемпионами»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал отставание от «Динамо» на 10 очков и от «Александрии» на 5 очков в Премьер-лиге Украины.

«Я уже ранее объяснял, почему это происходит. Сейчас наше отставание – это факт. Могу ли я сказать, что это давление на команду? Нет. Это больше мотивация и желание догнать соперников.

В общем я не верю в понятие давления в футболе. Солдат на войне имеет настоящее давление - чтобы выжить. Мать с тремя детьми, которая не имеет достаточно средств, чтобы прокормить семью, испытывает экзистенциальное давление. В таких ситуациях можно говорить о настоящем давлении, но не в футболе.

Я верю в амбиции и правильное отношение. Кроме этого, я верю в вызовы. И этот вызов мы приняли. Наша задача – побеждать и стать чемпионами. Этот вызов я ставлю перед собой», – заявил Пушич.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марино Пушич Шахтер Донецк Динамо Киев Александрия
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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