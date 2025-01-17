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Италия
17 января 2025, 16:06 | Обновлено 17 января 2025, 16:07
1284
2

Звезда сборной Украины останется без тренера. Он завершит карьеру

Клаудио Раньери уйдет на пенсию по итогам сезона

17 января 2025, 16:06 | Обновлено 17 января 2025, 16:07
1284
2
Звезда сборной Украины останется без тренера. Он завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери объявил то, что завершит карьеру после завершения сезона 2024/25:

«Клубу придется искать нового тренера, способного поднять команду на уровень элиты итальянского и европейского футбола. Я прекращу тренировать в конце сезона, пришло время прощаться».

Напомним, в «Роме» под руководством Клаудио Раньери играет нападающий сборной Украины Артем Довбик.

На данный момент «Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка в 20 турах чемпионата Италии.

Интересно, что в конце прошлой кампании уже думал о завершении карьеры.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу завершение карьеры отставка
Дмитро Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Saar
Писалось, що Раньєрі займе якусь керівну посаду в Ромі після цього сезону.
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Капітошkа
Якщо це дійсно правда,а не фейк,то навіщо було діду приходити туди на один неповний сезон?
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