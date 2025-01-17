Звезда сборной Украины останется без тренера. Он завершит карьеру
Клаудио Раньери уйдет на пенсию по итогам сезона
Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери объявил то, что завершит карьеру после завершения сезона 2024/25:
«Клубу придется искать нового тренера, способного поднять команду на уровень элиты итальянского и европейского футбола. Я прекращу тренировать в конце сезона, пришло время прощаться».
Напомним, в «Роме» под руководством Клаудио Раньери играет нападающий сборной Украины Артем Довбик.
На данный момент «Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка в 20 турах чемпионата Италии.
Интересно, что в конце прошлой кампании уже думал о завершении карьеры.
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