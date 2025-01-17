Звезда сборной Украины останется без тренера. Он завершит карьеру

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери объявил то, что завершит карьеру после завершения сезона 2024/25:

«Клубу придется искать нового тренера, способного поднять команду на уровень элиты итальянского и европейского футбола. Я прекращу тренировать в конце сезона, пришло время прощаться».

Напомним, в «Роме» под руководством Клаудио Раньери играет нападающий сборной Украины Артем Довбик.

На данный момент «Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка в 20 турах чемпионата Италии.

Интересно, что в конце прошлой кампании уже думал о завершении карьеры.