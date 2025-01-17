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Германия
17 января 2025, 16:14 | Обновлено 17 января 2025, 16:16
426
0

ОФИЦИАЛЬНО: Вольсфбург оформил трансфер ключевого игрока сборной Дании

Волки отдали за Андреас Сков Ольсена 14 миллионов евро

17 января 2025, 16:14 | Обновлено 17 января 2025, 16:16
426
0
ОФИЦИАЛЬНО: Вольсфбург оформил трансфер ключевого игрока сборной Дании
IMAGO. Андреас Сков Ольсен

Немецкий «Вольфсбург» объявил об оформлении трансфера вингера «Брюгге» Андреас Сков Ольсена. Сумма перехода футболиста составила 14 миллионов евро.

Клубная пресс-служба отметила, что стороны согласились подписать контракт до лета 2029 года. Зарплата Андреаса в новом клубе не разглашается.

В этом сезоне Ольсен отыграл 27 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. В общей сложности вингер три года провел в бельгийском коллективе.

Кроме того, у Андреаса есть в своем активе 37 матчей в составе национальной команды Дании. За это количество поединков игроку удалось восемь раз отличиться в ворота соперников.

После 17-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» расположился на шестой позицию, набрав 27 зачетных баллов.

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Андреас Сков Ольсен Вольфсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига Брюгге чемпионат Бельгии по футболу трансферы трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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