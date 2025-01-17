ОФИЦИАЛЬНО: Вольсфбург оформил трансфер ключевого игрока сборной Дании

Немецкий «Вольфсбург» объявил об оформлении трансфера вингера «Брюгге» Андреас Сков Ольсена. Сумма перехода футболиста составила 14 миллионов евро.

Клубная пресс-служба отметила, что стороны согласились подписать контракт до лета 2029 года. Зарплата Андреаса в новом клубе не разглашается.

В этом сезоне Ольсен отыграл 27 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. В общей сложности вингер три года провел в бельгийском коллективе.

Кроме того, у Андреаса есть в своем активе 37 матчей в составе национальной команды Дании. За это количество поединков игроку удалось восемь раз отличиться в ворота соперников.

После 17-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» расположился на шестой позицию, набрав 27 зачетных баллов.