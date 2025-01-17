ОФИЦИАЛЬНО: Вольсфбург оформил трансфер ключевого игрока сборной Дании
Волки отдали за Андреас Сков Ольсена 14 миллионов евро
Немецкий «Вольфсбург» объявил об оформлении трансфера вингера «Брюгге» Андреас Сков Ольсена. Сумма перехода футболиста составила 14 миллионов евро.
Клубная пресс-служба отметила, что стороны согласились подписать контракт до лета 2029 года. Зарплата Андреаса в новом клубе не разглашается.
В этом сезоне Ольсен отыграл 27 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. В общей сложности вингер три года провел в бельгийском коллективе.
Кроме того, у Андреаса есть в своем активе 37 матчей в составе национальной команды Дании. За это количество поединков игроку удалось восемь раз отличиться в ворота соперников.
После 17-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» расположился на шестой позицию, набрав 27 зачетных баллов.
Moin Andreas! 👋🇩🇰#VfLWolfsburg pic.twitter.com/pxbpi7v4kq— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 17, 2025
Andreas Skov Olsen wird ein Wolf: Der dänische Nationalspieler kommt vom belgischen Meister FC Brügge zum VfL. Willkommen, Andreas! 🙌— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 17, 2025
ℹ️➡️ https://t.co/fYAByB9mbn#vflwolfsburg pic.twitter.com/7y4BWIriou
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