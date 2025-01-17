Динамо приняло резонансное решение по Слюбику и африканцу

Киевское «Динамо», скорее всего, попрощается с центральными защитниками на просмотре, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, южноафриканец Име Окон точно не станет игроком столичного клуба.

Также отмечается, что центрбек львовского «Руха» Богдан Слюбик, скорее всего, тоже вернется в свой нынешний клуб.

Тренерский штаб «Динамо» решил, что оба игрока не являются сильнее тех, что есть сейчас в составе «бело-сильных». Но при этом киевляне продолжат следить за прогрессом Богдана Слюбыка в составе «Руха».