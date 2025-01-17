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  4. Динамо приняло резонансное решение по Слюбику и африканцу
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 15:14 |
1417
2

Динамо приняло резонансное решение по Слюбику и африканцу

Оба защитника не станут игроками киевского клуба

17 января 2025, 15:14 |
1417
2
Динамо приняло резонансное решение по Слюбику и африканцу
УПЛ. Богдан Слюбик

Киевское «Динамо», скорее всего, попрощается с центральными защитниками на просмотре, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, южноафриканец Име Окон точно не станет игроком столичного клуба.

Также отмечается, что центрбек львовского «Руха» Богдан Слюбик, скорее всего, тоже вернется в свой нынешний клуб.

Тренерский штаб «Динамо» решил, что оба игрока не являются сильнее тех, что есть сейчас в составе «бело-сильных». Но при этом киевляне продолжат следить за прогрессом Богдана Слюбыка в составе «Руха».

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Име Окон Богдан Слюбик Динамо Киев Рух Львов трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков ТаТоТаке
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Dfbj
Динамо зараз в найгіршому стані від свого створення, потрібні футболісти до 10 млн щоб вийти на новий рівень
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0
Gargantua81
африканец откровенно слабый, а по Слюбику скорее дело в том, что он дорогой. А не слабый.
то есть типа за такие деньги нам надо Серхио Рамоса а вы нам Слюбика предлагаете.
а защита все так же решето, что видно и по товарнякам.
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