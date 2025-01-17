Украина. Премьер лига17 января 2025, 15:14 |
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Динамо приняло резонансное решение по Слюбику и африканцу
Оба защитника не станут игроками киевского клуба
17 января 2025, 15:14 |
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Киевское «Динамо», скорее всего, попрощается с центральными защитниками на просмотре, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, южноафриканец Име Окон точно не станет игроком столичного клуба.
Также отмечается, что центрбек львовского «Руха» Богдан Слюбик, скорее всего, тоже вернется в свой нынешний клуб.
Тренерский штаб «Динамо» решил, что оба игрока не являются сильнее тех, что есть сейчас в составе «бело-сильных». Но при этом киевляне продолжат следить за прогрессом Богдана Слюбыка в составе «Руха».
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то есть типа за такие деньги нам надо Серхио Рамоса а вы нам Слюбика предлагаете.
а защита все так же решето, что видно и по товарнякам.