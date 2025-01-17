ОФИЦИАЛЬНО. Сульшер назначен главным тренером Бешикташа

51-летний известный норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер официально представлен в качестве главного тренера «Бешикташа».

Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, Сульшера в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле встретили вице-президент Хакан Далтабан, заместитель президента Каан Касаджи и член правления Мерве Озтопалоглу.

«Я очень рад быть здесь. Очень приятно видеть столько людей, которые поддерживают этот замечательный клуб. Мы провели первые переговоры. Я с нетерпением жду начала работы. Быть в этом замечательном городе - это настоящее удовольствие», - прокомментировал новоназначенный главный тренер.

После 18 туров чемпионата Турции «Бешикташ» занимает шестое место, отставая от лидера турнира, «Галатасарая», на 20 очков.

Последним местом работы норвежца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2021 году.