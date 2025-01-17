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Англия
17 января 2025, 14:51 |
1388
2

Источник: Челси подпишет супербомбардира из Казахстана

Дастан Сатпаев покинет «Кайрат»

17 января 2025, 14:51 |
1388
2
Источник: Челси подпишет супербомбардира из Казахстана
ФК Кайрат. Дастан Сатпаев

Лондонский «Челси» вскоре подпишет контракт с казахским нападающим «Кайрата» Дастаном Сатпаевым, сообщает издание Aladop.kz.

По информации источника, 16-летний футболист успешно прошел просмотр в составе «синих», поэтому на следующей неделе получит полноценный контракт.

Дастан Сатпаев провел 32 матча за юношеские команды «Кайрата», отметившись 28 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Также на его счету 4 гола в 10 поединках в составе сборной Казахстана U-17.

Ранее стало известно, что «Челси» вернет из аренды из «Кристал Пэлас» защитника Трево Чалобу.

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Кайрат Алматы Челси трансферы трансферы АПЛ чемпионат Казахстана по футболу
Дмитро Вус Источник
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kluchka_vova
оце ви мені що не кажіть але я думаю що челсі всіма правдами і неправдами належить робіновичу...якось все привязано....
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Перець
тут питань нема статистика агонь
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