Источник: Челси подпишет супербомбардира из Казахстана

Лондонский «Челси» вскоре подпишет контракт с казахским нападающим «Кайрата» Дастаном Сатпаевым, сообщает издание Aladop.kz.

По информации источника, 16-летний футболист успешно прошел просмотр в составе «синих», поэтому на следующей неделе получит полноценный контракт.

Дастан Сатпаев провел 32 матча за юношеские команды «Кайрата», отметившись 28 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Также на его счету 4 гола в 10 поединках в составе сборной Казахстана U-17.

Ранее стало известно, что «Челси» вернет из аренды из «Кристал Пэлас» защитника Трево Чалобу.