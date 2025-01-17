Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деян ПОПАРА: «Очень рад перейти в такую ​​команду, как Заря»
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 16:12 | Обновлено 17 января 2025, 16:13
164
0

Деян ПОПАРА: «Очень рад перейти в такую ​​команду, как Заря»

Полузащитник высказался о переходе в луганский клуб

17 января 2025, 16:12 | Обновлено 17 января 2025, 16:13
164
0
Деян ПОПАРА: «Очень рад перейти в такую ​​команду, как Заря»
ФК Заря. Деан Попара

Боснийский полузащитник «Зари» Деан Попара прокомментировал свой переход в луганский клуб.

– Поздравляем тебя в нашей команде и желаем хороших матчей за «Зарю»!
– Большое спасибо. Очень рад быть здесь, перейти в такую команду, как «Заря». Мне 21 год, я из Боснии и Герцеговины. Уже не мог дождаться начала сборов, чтобы начать работать и встретиться с игроками. Последним моим клубом была команда «Слога» из элитного дивизиона Боснии, за которую я сыграл 50 поединков.

– Общался ли ты уже с тренером Младеном Бартуловичем?
– Да, я общался с генеральным директором Игорем Викторовичем Гузем и тренером Младеном Бартуловичем. Понял, что у нас команда с большой историей, с большим потенциалом. После разговора с ними у меня остались только положительные впечатления.

– Ты присоединился к команде в самое нужное время – во время тренировочных сборов.
– Верно. Есть возможность пройти все сборы с самого начала, набрать форму, плодотворно поработать и попытаться сделать все, чтобы помочь команде.

– Кстати, тебе будет легче адаптироваться, потому что у нас много балканских игроков.
– Понимаю это. Мы разговариваем, можно сказать, на одном языке с Петаром Мичиным, Жаном Тронтелом, Яковом Башичем и Габриэлем Эскинья. Ребята уже успели сказать мне, что у нас отличный коллектив и есть все шансы быть как можно выше.

– Какая твоя основная позиция на поле?
– Я играю в центре поля. В основном – на позиции опорного полузащитника. Но могу сыграть и выше.

По теме:
Главный тренер Шахтера назвал лучшего игрока команды 2024 года
Марино ПУШИЧ: «Наша задача – побеждать и стать чемпионами»
ВИДЕО. Динамо попрощалось с полузащитником Шепелевым
Деян Попара Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Теннис | 17 января 2025, 06:18 80
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025

Марта уступила Пауле Бадосе в трех сетах в матче 3-го раунда австралийского мейджора

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
Хоккей | 16 января 2025, 18:19 15
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире

Команда обыграла Южную Корею

Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Футбол | 17.01.2025, 16:50
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Футбол | 17.01.2025, 01:10
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
ОФИЦИАЛЬНО. Дикань трудоустроился в Металлисте 1925, но есть нюанс
Футбол | 17.01.2025, 12:44
ОФИЦИАЛЬНО. Дикань трудоустроился в Металлисте 1925, но есть нюанс
ОФИЦИАЛЬНО. Дикань трудоустроился в Металлисте 1925, но есть нюанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
16.01.2025, 09:08 3
Бокс
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
16.01.2025, 07:45 1
Бокс
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 3
Футбол
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
16.01.2025, 14:22 4
Футбол
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
16.01.2025, 00:12 7
Футбол
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
15.01.2025, 19:40 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем