Деян ПОПАРА: «Очень рад перейти в такую ​​команду, как Заря»

Боснийский полузащитник «Зари» Деан Попара прокомментировал свой переход в луганский клуб.

– Поздравляем тебя в нашей команде и желаем хороших матчей за «Зарю»!

– Большое спасибо. Очень рад быть здесь, перейти в такую команду, как «Заря». Мне 21 год, я из Боснии и Герцеговины. Уже не мог дождаться начала сборов, чтобы начать работать и встретиться с игроками. Последним моим клубом была команда «Слога» из элитного дивизиона Боснии, за которую я сыграл 50 поединков.

– Общался ли ты уже с тренером Младеном Бартуловичем?

– Да, я общался с генеральным директором Игорем Викторовичем Гузем и тренером Младеном Бартуловичем. Понял, что у нас команда с большой историей, с большим потенциалом. После разговора с ними у меня остались только положительные впечатления.

– Ты присоединился к команде в самое нужное время – во время тренировочных сборов.

– Верно. Есть возможность пройти все сборы с самого начала, набрать форму, плодотворно поработать и попытаться сделать все, чтобы помочь команде.

– Кстати, тебе будет легче адаптироваться, потому что у нас много балканских игроков.

– Понимаю это. Мы разговариваем, можно сказать, на одном языке с Петаром Мичиным, Жаном Тронтелом, Яковом Башичем и Габриэлем Эскинья. Ребята уже успели сказать мне, что у нас отличный коллектив и есть все шансы быть как можно выше.

– Какая твоя основная позиция на поле?

– Я играю в центре поля. В основном – на позиции опорного полузащитника. Но могу сыграть и выше.