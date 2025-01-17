Аль-Наср предложил Роналду новый контракт. Дают не только суперзарплату

Саудовский «Аль-Наср» сформировал окончательное предложение по продлению контракта португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, шейхи предлагают 39-летнему футболисту не только космическую зарплату в размере 200 миллионов евро в год (именно такая зарплата прописана и в нынешнем соглашении игрока), но и 5% акций клуба.

Отмечается, что новый рабочий договор рассчитан на 1 сезон.

В этой кампании Криштиану Роналду провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее Криштиану Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с «Аль-Насром».