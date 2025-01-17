Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср предложил Роналду новый контракт. Дают не только суперзарплату
Саудовская Аравия
17 января 2025, 13:23 | Обновлено 17 января 2025, 13:24
1284
0

Аль-Наср предложил Роналду новый контракт. Дают не только суперзарплату

Португальскому нападающему предложено 5% акций клуба

17 января 2025, 13:23 | Обновлено 17 января 2025, 13:24
1284
0
Аль-Наср предложил Роналду новый контракт. Дают не только суперзарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Саудовский «Аль-Наср» сформировал окончательное предложение по продлению контракта португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, шейхи предлагают 39-летнему футболисту не только космическую зарплату в размере 200 миллионов евро в год (именно такая зарплата прописана и в нынешнем соглашении игрока), но и 5% акций клуба.

Отмечается, что новый рабочий договор рассчитан на 1 сезон.

В этой кампании Криштиану Роналду провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее Криштиану Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с «Аль-Насром».

По теме:
«Извините». Холанд дерзко обратился к соперникам Манчестер Сити
Холанд объяснил, почему решил продлить контракт с Ман Сити
Аллегри определился с клубом, в котором будет работать в следующем сезоне
Криштиану Роналду продление контракта Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу зарплаты финансы
Дмитро Вус Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 17 января 2025, 12:43 0
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 17 января в 21:45 по Киеву

Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Бокс | 17 января 2025, 09:06 0
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер

Турки хотел бы увидеть бой украинца против Мозеса Итаумы

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
Хоккей | 16.01.2025, 18:19
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
Футбол | 16.01.2025, 13:27
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
Успела оправиться. Костюк успешно стартовала в парном разряде на Aus Open
Теннис | 17.01.2025, 10:06
Успела оправиться. Костюк успешно стартовала в парном разряде на Aus Open
Успела оправиться. Костюк успешно стартовала в парном разряде на Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
16.01.2025, 07:48 1
Бокс
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 7
Футбол
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
16.01.2025, 07:45 1
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
16.01.2025, 12:15
Бокс
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 1
Футбол
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
16.01.2025, 13:03 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем