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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дикань трудоустроился в Металлисте 1925, но есть нюанс
Украина. Первая лига
17 января 2025, 12:44 | Обновлено 17 января 2025, 13:16
1147
21

ОФИЦИАЛЬНО. Дикань трудоустроился в Металлисте 1925, но есть нюанс

Андрей будет работать тренером голкиперов в женской команде

17 января 2025, 12:44 | Обновлено 17 января 2025, 13:16
1147
21
ОФИЦИАЛЬНО. Дикань трудоустроился в Металлисте 1925, но есть нюанс
ФК Металлист 1925. Андрей Дикань

Украинский голкипер Андрей Дикань вошел в штаб женской команды харьковского Металлиста 1925. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Главный тренер женской команды харьковского Металлиста 1925 года Владимир Пятенко укомплектовал свой штаб известным специалистом. Теперь за подготовку вратарей в его команде будет отвечать Андрей Дикань.

Последним местом работы Диканя был черкасский ЛНЗ, который он покинул после того, как в клуб пришел новый тренер Роман Григорчук, которому он оказался не нужен.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с тренерским штабом в ЛНЗ.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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serhiy
До 2020 року в москаляндії був .Потім пригріли в Харкові. Має громадянство сосії.
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-1
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_9Quantum19_
Нормально. Потроху розвиваємось. Перемога у ЖЛЧ теж давно на нас чекає.
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-1
_9Quantum19_
"Дзявкотун-динамофан" вже налетів мститися.)))) Чому тільки один прийшов?? Де уся твоя "братська" компанія"????)))))))))))))))
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-2
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