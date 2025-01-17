ОФИЦИАЛЬНО. Дикань трудоустроился в Металлисте 1925, но есть нюанс
Андрей будет работать тренером голкиперов в женской команде
Украинский голкипер Андрей Дикань вошел в штаб женской команды харьковского Металлиста 1925. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Главный тренер женской команды харьковского Металлиста 1925 года Владимир Пятенко укомплектовал свой штаб известным специалистом. Теперь за подготовку вратарей в его команде будет отвечать Андрей Дикань.
Последним местом работы Диканя был черкасский ЛНЗ, который он покинул после того, как в клуб пришел новый тренер Роман Григорчук, которому он оказался не нужен.
Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с тренерским штабом в ЛНЗ.
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