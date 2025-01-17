ОФИЦИАЛЬНО. Дикань трудоустроился в Металлисте 1925, но есть нюанс

Украинский голкипер Андрей Дикань вошел в штаб женской команды харьковского Металлиста 1925. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Главный тренер женской команды харьковского Металлиста 1925 года Владимир Пятенко укомплектовал свой штаб известным специалистом. Теперь за подготовку вратарей в его команде будет отвечать Андрей Дикань.

Последним местом работы Диканя был черкасский ЛНЗ, который он покинул после того, как в клуб пришел новый тренер Роман Григорчук, которому он оказался не нужен.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с тренерским штабом в ЛНЗ.