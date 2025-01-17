ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал контракт с 17-летним нападающим

Украинский нападающий Даниил Пилипчук подписал контракт с клубом Первой лиги – харьковский «Металлист 1925» объявил о сделке на своем официальном сайте.

Стороны договорились о сотрудничестве на три года. На профессиональном уровне Пилипчук играл за клубы Второй лиги – «Карпаты 2» (14 матчей) и «Куликов-Белку» (12 матчей, 3 гола и 2 игры в Кубке Украины – 1 гол). Имеет в своем активе игры за сборную Украины U-16 (2 матча,1 гол).

«Металлист 1925» во второй части сезона продолжит боротьбу за выход в УПЛ. Харьковский клуб набрал 25 баллов и занимает пятое место в Первой лиге (Группа повышения в классе).