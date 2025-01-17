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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал контракт с 17-летним нападающим
Украина. Первая лига
17 января 2025, 12:49 | Обновлено 17 января 2025, 12:51
889
2

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал контракт с 17-летним нападающим

Даниил Пилипчук присоединился к харьковскому клубу

17 января 2025, 12:49 | Обновлено 17 января 2025, 12:51
889
2
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал контракт с 17-летним нападающим

Украинский нападающий Даниил Пилипчук подписал контракт с клубом Первой лиги – харьковский «Металлист 1925» объявил о сделке на своем официальном сайте.

Стороны договорились о сотрудничестве на три года. На профессиональном уровне Пилипчук играл за клубы Второй лиги – «Карпаты 2» (14 матчей) и «Куликов-Белку» (12 матчей, 3 гола и 2 игры в Кубке Украины – 1 гол). Имеет в своем активе игры за сборную Украины U-16 (2 матча,1 гол).

«Металлист 1925» во второй части сезона продолжит боротьбу за выход в УПЛ. Харьковский клуб набрал 25 баллов и занимает пятое место в Первой лиге (Группа повышения в классе).

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Микола Титюк Источник: ФК Металлист 1925
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Комментарии 2
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_9Quantum19_
Не розумію прискіпливості деяких. Тобто Ямал на ЧЄ грав за збірну Іспанії - то ні в кого не виникло жодних питань - повнолітній він чи ні. "МХ1925" підписав молодого вихованця, наскільки я зрозумів, львівського футболу, і тут зразу, а чи він неповнолітній, а чи він повнолітній...
І таке ставлення в нас, в Україні, вважається нормальним??? 
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0
Swimmer
так вiн неповнолiтнiй, чи як? 
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-1
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