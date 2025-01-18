Реал хочет подписать защитника, оказавшегося ненужным гранду АПЛ

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником лондонского «Челси» Акселем Дисаси, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, 26-летний футболист доступен на трансферном рынке за 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Аксель Дисаси провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Перед стартом сезона главный тренер «Челси» Энцо Мареска вычеркнул Акселя Дисаси из долгосрочных планов лондонского клуба.