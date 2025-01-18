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  4. Реал хочет подписать защитника, оказавшегося ненужным гранду АПЛ
Испания
18 января 2025, 14:11 |
266
0

Реал хочет подписать защитника, оказавшегося ненужным гранду АПЛ

Аксель Дисаси может покинуть «Челси»

18 января 2025, 14:11 |
266
0
Реал хочет подписать защитника, оказавшегося ненужным гранду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Дисаси

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником лондонского «Челси» Акселем Дисаси, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, 26-летний футболист доступен на трансферном рынке за 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Аксель Дисаси провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Перед стартом сезона главный тренер «Челси» Энцо Мареска вычеркнул Акселя Дисаси из долгосрочных планов лондонского клуба.

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Аксель Дисаси Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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