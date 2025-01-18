Реал хочет подписать защитника, оказавшегося ненужным гранду АПЛ
Аксель Дисаси может покинуть «Челси»
Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником лондонского «Челси» Акселем Дисаси, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, 26-летний футболист доступен на трансферном рынке за 50 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Аксель Дисаси провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Перед стартом сезона главный тренер «Челси» Энцо Мареска вычеркнул Акселя Дисаси из долгосрочных планов лондонского клуба.
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