Без Шапаренко. Грицай назвал символическую сборную первой части сезона УПЛ

Известный украинский экс-футболист Александр Грицай назвал символическую сборную первой части сезона УПЛ 2024/25:

«Вратарь? Поскольку «Динамо» занимает первое место, то поставлю Бущана.

Правый защитник – Конопля, но это больше за его игру в еврокубках и в сборной. В центр давайте возьмем пару из Александрии: португальца Кампуша и Шабанова. Левый защитник для меня – это Вивчаренко. Возможно, он не играет часто, но, думаю, подойдет.

Опорник – Бражко. Выше – Судаков и Твердохлеб небольшим авансом, но парень заслужил. Справа – Гуцуляк, слева – Безерра или Назаренко. Добавил бы еще Пихаленка, но он часто на травме. Нападающий – Ванат».

Ранее Александр Грицай высказался об Илье Забарном.