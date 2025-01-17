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  4. Без Шапаренко. Грицай назвал символическую сборную первой части сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 13:49 |
219
1

Без Шапаренко. Грицай назвал символическую сборную первой части сезона УПЛ

Александр назвал 11 лучших футболистов текущей кампании

17 января 2025, 13:49 |
219
1
Без Шапаренко. Грицай назвал символическую сборную первой части сезона УПЛ
Александр Грицай

Известный украинский экс-футболист Александр Грицай назвал символическую сборную первой части сезона УПЛ 2024/25:

«Вратарь? Поскольку «Динамо» занимает первое место, то поставлю Бущана.

Правый защитник – Конопля, но это больше за его игру в еврокубках и в сборной. В центр давайте возьмем пару из Александрии: португальца Кампуша и Шабанова. Левый защитник для меня – это Вивчаренко. Возможно, он не играет часто, но, думаю, подойдет.

Опорник – Бражко. Выше – Судаков и Твердохлеб небольшим авансом, но парень заслужил. Справа – Гуцуляк, слева – Безерра или Назаренко. Добавил бы еще Пихаленка, но он часто на травме. Нападающий – Ванат».

Ранее Александр Грицай высказался об Илье Забарном.

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Александр Грицай Георгий Бущан Ефим Конопля Артем Шабанов Мигел Кампуш Константин Вивчаренко Владимир Бражко Георгий Судаков Егор Твердохлеб Алексей Гуцуляк Хуан Альвина Безерра Александр Назаренко (футболист) Александр Пихаленок Владислав Ванат Динамо Киев Шахтер Донецк Александрия Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир символическая сборная Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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easterly
Ніяк не можу згадати хто це? Чим таким видатним проявив себе?
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