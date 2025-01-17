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  4. «Мы верили». Джокер Аморима – о победе Ман Юнайтед над Саутгемптоном
Англия
17 января 2025, 09:16 |
137
0

«Мы верили». Джокер Аморима – о победе Ман Юнайтед над Саутгемптоном

Амад Диалло доволен победой «красных дьяволов»

17 января 2025, 09:16 |
137
0
«Мы верили». Джокер Аморима – о победе Ман Юнайтед над Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло, оформивший хет-трик в ворота «Саутгемптона», поделился эмоциями от победного матча «красных дьяволов» против «святых».

«Мы верили до конца и очень рады выиграть этот матч. Мы сыграли вничью с Арсеналом, Ливерпулем, поэтому уверенность была. Мы очень счастливы.

Возможно, одна из лучших недель в моей жизни. Я очень рад этой победе. Команда заслужила победу, поэтому я очень рад.

Сегодня мы показали, что мы были лучшей командой. Я так рад сегодняшней победе, потому что команда ее заслуживает.

Я готов играть на любой позиции, которую меня поставит тренер. Я готов бороться за этот клуб. Я так рад играть там, где тренер хочет, чтобы я играл, и я так счастлив сделать хет-трик, – сказал Диалло.

Ранее эмоциями от победной игры «Манчестер Юнайтед» поделился главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим.

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Амад Диалло Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Саутгемптон чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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