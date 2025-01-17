«Мы верили». Джокер Аморима – о победе Ман Юнайтед над Саутгемптоном

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло, оформивший хет-трик в ворота «Саутгемптона», поделился эмоциями от победного матча «красных дьяволов» против «святых».

«Мы верили до конца и очень рады выиграть этот матч. Мы сыграли вничью с Арсеналом, Ливерпулем, поэтому уверенность была. Мы очень счастливы.

Возможно, одна из лучших недель в моей жизни. Я очень рад этой победе. Команда заслужила победу, поэтому я очень рад.

Сегодня мы показали, что мы были лучшей командой. Я так рад сегодняшней победе, потому что команда ее заслуживает.

Я готов играть на любой позиции, которую меня поставит тренер. Я готов бороться за этот клуб. Я так рад играть там, где тренер хочет, чтобы я играл, и я так счастлив сделать хет-трик, – сказал Диалло.

Ранее эмоциями от победной игры «Манчестер Юнайтед» поделился главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим.