17-летняя россиянка на Aus Open распсиховалась и выгнала маму с трибун

«Нейтралка» Мирра Андреева (WTA 15) 17 января играет матч 3-го раунда Australian Open 2025 против Магдалены Френх (Польша, WTA 26).

При счете 3:0 в пользу Френх во втором сете 17-летняя россиянка выбила мяч с корта и судья вынес ей предупреждение.

В следующем гейме Андреева выкрикнула в сторону трибун: «Либо затыкайся, либо уходи отсюда». В итоге арену покинула мама теннисистки.

Андреева выиграла первый сет 6:2, но Френх, к счастью, сумела перевести игру в третью партию, взяв второй сет 6:1. Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.