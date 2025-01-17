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  4. 17-летняя россиянка на Aus Open распсиховалась и выгнала маму с трибун
Australian Open
17 января 2025, 07:42 |
683
0

17-летняя россиянка на Aus Open распсиховалась и выгнала маму с трибун

Мирра Андреева в юном возрасте продемонстрировала свою сущность

17 января 2025, 07:42 |
683
0
17-летняя россиянка на Aus Open распсиховалась и выгнала маму с трибун

«Нейтралка» Мирра Андреева (WTA 15) 17 января играет матч 3-го раунда Australian Open 2025 против Магдалены Френх (Польша, WTA 26).

При счете 3:0 в пользу Френх во втором сете 17-летняя россиянка выбила мяч с корта и судья вынес ей предупреждение.

В следующем гейме Андреева выкрикнула в сторону трибун: «Либо затыкайся, либо уходи отсюда». В итоге арену покинула мама теннисистки.

Андреева выиграла первый сет 6:2, но Френх, к счастью, сумела перевести игру в третью партию, взяв второй сет 6:1. Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

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Мирра Андреева Магдалена Френх Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
🤣🤣🤣 мос..лі всі дикі підари
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