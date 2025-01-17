АНИЩЕНКО: «По итогам первой части сезона меня удивили две команды»

Главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко рассказал о планах на ближайшие месяцы, конкуренции в Первой лиге и поделился свежей информацией о восстановлении Даниила Кайдалова.

– Оцените летне-осеннюю часть сезона в выполнении вашей команды с точки зрения начальных задач, ожиданий и имеющегося результата.

– Если говорить о полугодии, то оцениваю его положительно. Результат, который команда показала, и место, которое мы заняли, позволяют весной выступать в чемпионской группе. Это придает положительное настроение и уверенность в будущем. Это создает условия для достижения других целей и развития команды и клуба.

– В каких игровых компонентах вы довольны игрой своей команды, а в каких, по вашему мнению, нужно прибавлять?

– Я считаю, что нужно прибавлять во всех компонентах. Но больше всего внимания требует баланс между обороной и атакой. Были матчи, где мы хорошо защищались, но в атаке играли не лучшим образом. И наоборот, в некоторых играх мы демонстрировали качественный атакующий футбол, однако допускали ошибки в обороне. Это важный аспект, над которым нужно работать.

– Расскажите о зимних сборах. Когда они начнутся и как будут проходить?

– Общие сборы начнутся в Ужгороде 3 февраля, где соберутся все игроки. Что касается работы в Харькове, то она стартовала 6 января. Мы собрались с ребятами, которые остаются в Харькове, и контролируем их тренировки на полях детско-юношеской футбольной школы «Металлист». Они выполняют индивидуальные задания, полученные от тренерского штаба на период отпуска. И поскольку почти весь штаб находится здесь, мы воспользуемся возможностью корректировать и оценивать их подготовку непосредственно в процессе работы.

– Учитывая, что базовый день первого весеннего тура – ​​6 апреля, подготовительный этап продлится более двух месяцев. Много ли контрольных матчей запланировано на этот период?

– Да, на этот период уже запланировано около 9 контрольных матчей. Это достаточно, но возможны корректировки графика. В общем, это будет последовательный тренировочный процесс длиной два месяца. Мы очень хорошо подготовимся к весенней части чемпионата, чтобы показать всем, что мы попали в чемпионскую группу не просто так.

– Как вы оцениваете уровень Первой лиги этого сезона и какая из команд-участниц вас удивила осенью больше всего?

– Если брать группу A, то больше всего поразил «Эпицентр». Команда имеет достойный состав, который уже на протяжении почти трех лет процентов на 70 выглядит неизменно. Этот коллектив предлагает очень интересный футбол своим соперникам.

Что касается группы Б, то в матчах, которые мне удалось увидеть, приятно удивила команда «Кудровка». Она демонстрирует очень качественный футбол, при этом имеет результат. Я считаю, что «Кудровка» заняла по праву первое место в своей группе.

Что касается уровня первой лиги в целом, то он заметно растет. В основном это связано с тем, что появляется много молодежи, ведь не все эти ребята могут попасть в команды U19 или же в дублирующий состав представителя УПЛ. Также в лиге все больше игроков, прошедших школу Премьер-лиги.

- Какая на сегодня ситуация с Данилом Кайдаловым, который осенью получил тяжелую травму? Можно ли ожидать его на собрании?

– Да, по итогам разговора с нашими медиками, мы можем надеяться, что с начала сборов в Ужгороде он сможет тренироваться в полном объеме с основной группой. В Харькове мы тоже будем следить за его состоянием.

– Что бы вы хотели пожелать болельщикам «Металлиста» и всем украинцам в 2025 году?

– Во-первых, поздравляю наших ребят, которые сейчас находятся на фронте и позволяют нам работать, тренироваться, играть и проводить эти празднования с близкими людьми. Большая им благодарность и наши поздравления. Берегите себя, и пусть у вас все будет хорошо.

Болельщикам желаю веры в себя и команду не только в победах, но и в сложные моменты. Потому что игроки команды, как и клуб в целом, растут не только из-за побед, но и из-за поражений. Это обучение, дающее много поводов для размышлений, а значит и для развития.

Поэтому хочу пожелать быть с нами в течение этой части чемпионата. Ваша поддержка очень важна для нас и мы будем очень тщательно работать над тем, чтобы победы были как можно более частыми.