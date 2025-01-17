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Кубок Нидерландов
Квик Бойс
16.01.2025 22:00 – FT 3 : 2
Херенвен
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Нидерланды
17 января 2025, 10:23 | Обновлено 17 января 2025, 10:38
56
0

Кубок Нидерландов. Определены все участники стадии 1/4 финала

Хераклес и Квик Бойз пробились в четвертьфиналы

17 января 2025, 10:23 | Обновлено 17 января 2025, 10:38
56
0
Кубок Нидерландов. Определены все участники стадии 1/4 финала
ФК Хераклес

Вечером 16 января состоялись заключительные матчи 1/8 финала Кубка Нидерландов.

В последний игровой день Хераклес и Квик Бойз пробились в четвертьфиналы, а Де Графсхап и Херенвен выбыли из турнира.

В 1/4 финала сыграют: ПСВ, Фейеноорд, АЗ Алкмаар, Утрехт, Нордвейк, Гоу Эхед Иглз, Хераклес и Квик Бойз.

Четвертьфинальные пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 17 января.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала, 16 января

Де Графсхап – Хераклес – 0:2

Голы: Брунс, 13, Подгоряну, 67

Квик Бойз – Херенвен – 3:2 (д.в.)

Голы: Огиди Нванкво, 37, Зонневелд, 88 (пен), ван Дюйн, 105+4 – Себауи, 48, Николаеску, 76

Все пары 1/8 финала

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Кубок Нидерландов по футболу Хераклес Херенвен Де Графсхап
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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