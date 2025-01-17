Кубок Нидерландов. Определены все участники стадии 1/4 финала
Хераклес и Квик Бойз пробились в четвертьфиналы
Вечером 16 января состоялись заключительные матчи 1/8 финала Кубка Нидерландов.
В последний игровой день Хераклес и Квик Бойз пробились в четвертьфиналы, а Де Графсхап и Херенвен выбыли из турнира.
В 1/4 финала сыграют: ПСВ, Фейеноорд, АЗ Алкмаар, Утрехт, Нордвейк, Гоу Эхед Иглз, Хераклес и Квик Бойз.
Четвертьфинальные пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 17 января.
Кубок Нидерландов. 1/8 финала, 16 января
Де Графсхап – Хераклес – 0:2
Голы: Брунс, 13, Подгоряну, 67
Квик Бойз – Херенвен – 3:2 (д.в.)
Голы: Огиди Нванкво, 37, Зонневелд, 88 (пен), ван Дюйн, 105+4 – Себауи, 48, Николаеску, 76
Все пары 1/8 финала
𝗗𝗼𝗼𝗿 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗸𝘄𝗮𝗿𝘁𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 🏆#GRAHER #WijZijnHeracles | Powered by Unibet pic.twitter.com/VClbn4oKgK— Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) January 16, 2025
Quick Boys doet het weer 🥵 pic.twitter.com/1SwCDw2Uo1— ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2025
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