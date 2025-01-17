ФОТО. Жена игрока сборной Украины ответила Алиеву насчёт алкоголя

Жена игрока «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия, рассказала о своём отношении к алкоголю.

Журналистка РБК-Украина Иванна Пашкевич спросила, что Анастасия думает о следующих словах Александра Алиева: «Футболисты раньше пили, но играли. Сейчас не пьют - и не играют».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На что избранница футболиста «Шахтера» ответила:

«Очень странное сравнение, как по мне. Тем не менее, ни я, ни муж не пьем алкоголь. Для меня это какие-то несовместимые вещи со спортом. Но это только наше мнение», – сказала красавица.

Анастасия и Ефим Конопля ведут здоровый образ жизни – жена футболиста часто публикует фото и видео со спортзала, стараясь поддерживать идеальную фигуру.