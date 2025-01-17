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  4. «Знаком с этим счетом». Фанаты отреагировали на победу Реала над Сельтой
Испания
17 января 2025, 03:40 |
268
0

«Знаком с этим счетом». Фанаты отреагировали на победу Реала над Сельтой

Реал одержал победу над Сельтой со счетом 5:2 в овертаймах в матче 1/8 финала Кубка Испании

17 января 2025, 03:40 |
268
0
«Знаком с этим счетом». Фанаты отреагировали на победу Реала над Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine

16 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Реалом Мадридом» и «Сельтой», который завершился победой хозяев со счетом 5:2 в овертаймах.

Килиан Мбаппе открыл счет на 37-й минуте, Винисиус Жуниор удвоил преимущество на 48-й. За «Сельту» отметились Бамба, который забил на 83-й минуте, и Маркос Алонсо, который реализовал пенальти на 90+1-й минуте. После этого были назначены овертаймы, в которых «Реал» одержал победу над «Сельтой». Эндрик забил дважды на 108-й и 120-й минутах, а Вальверде добавил еще один гол на 112-й.

Фанаты «Реала» рады, что команде удалось пройти в четвертьфинал. Следующий соперник будет определен 20 января.

Danny: «Мы должны продолжать совершенствоваться и избегать ошибок, которые так дорого нам обошлись».

Men's Hub: «Эндрику нужно больше игрового времени».

Alexander: «Да, победили. Но это сигнал к действию, нужно подписывать крайних защитников. Нам нужны Дэвис и Арнольд. Команда не может продолжать играть так, как сейчас. То, что мы выиграли, не значит, что нельзя делать самокритику».

Farid Khan: «Сегодня «Реал Мадрид» жульничал. Лучше проигрывать матчи честно, чем выигрывать их, платя судьям и занимаясь коррупцией».

Lamaster: «Снова позволили сравнять счет, но, пожалуйста, какой гол у Вальверде и Эндрика».

Bukeemooh: «5-2 ? Я знаком с этим счетом».

Thabo: «Эндрик намного лучше Мбаппе для этой команды».

Stefan Lazarevic: «Федерико Вальверде – нереальный игрок!».

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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