16 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном», который завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Первый тайм завершился не в пользу «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 из-за автогола Угарте на 43-й минуте. Амада Диалло оформил хет-трик в последние 15 минут матча, обеспечив победу своей команде. После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице с 26 очками, а «Саутгемптон» продолжает находиться на последнем месте, имея 6 очков.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» довольны игрой Амада Диалло, который стал героем встречи.

Maame Ama Adoma: «Манчестер Юнайтед» возвращается».

Halimah Salmah: «Амад – величайший игрок во всем мире на данный момент».

SG: «Единственный игрок, который заслуживает быть в составе».

Ubong Abia: «Амад Диалло всегда приходит на помощь Амориму и «Манчестер Юнайтед». Рубен ошибся с тактикой в первом тайме, и он должен это признать. Поздравляем ребят».

OluwatobiOtun: «Забавно, что «Саутгемптон» не забил в этом матче».

JZthekid: «Выступление было ужасным, но мы выстояли после выхода Зиркзее и остальных запасных. «Манчестер Юнайтед» нам нужно совершенствоваться, но... это результат, и мы ушли с 3 очками!».

Adémola: «Амад просто спас мне жизнь, я не знаю, что бы я делал, если бы мы не взяли сегодня 3 очка».

Ezzy: «Амад Диалло – спаситель Манчестера, дайте ему футболку с номером 7!!!».