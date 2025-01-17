Эксперимент. Винницкая область переходит на клубную систему в спорте
Министр молодежи и спорта Украины встретился с руководством области
Во время рабочего визита в Винницкую область Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный встретился с руководством области и громад области.
В мероприятии также приняли участие заместитель Министра молодежи и спорта Сергей Тимофеев, первый заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная, руководитель ГУ «Спорт для всех» Андрей Ребрина, главы территориальных громад и спортивная общественность области.
На встрече договорились, что Минмолодежьспорт и Винницкая ОВА реализуют в области экспериментальный проект по внедрению клубной системы спорта.
Матвей Бидный: «Нам важно модернизировать систему управления спортивной сферой в соответствии с европейскими практиками, а внедрение клубной системы является фундаментальным этапом этой работы. Мы стремимся создать систему общественных спортивных клубов, которые станут центрами роста громад и упростят доступ к спорту».
По результатам встречи был подписан трехсторонний меморандум между Министерством, администрацией и громадами Винницкой области. В общей сложности к инициативе присоединилась 21 громада области. Министерство призвало общины присоединяться к внедрению клубной системы. Этот шаг обеспечит устойчивое спортивное развитие и положительные изменения региона.
ФОТО. Эксперимент. Винницкая область переходит на клубную систему в спорте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия Конопля до брака с Ефимом встречалась с Денисом Поповым
Артем Беседин станет игроком «Лишени»