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17 января 2025, 01:57 | Обновлено 17 января 2025, 02:12
82
0

Эксперимент. Винницкая область переходит на клубную систему в спорте

Министр молодежи и спорта Украины встретился с руководством области

17 января 2025, 01:57 | Обновлено 17 января 2025, 02:12
82
0
Эксперимент. Винницкая область переходит на клубную систему в спорте
Минспорта

Во время рабочего визита в Винницкую область Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный встретился с руководством области и громад области.

В мероприятии также приняли участие заместитель Министра молодежи и спорта Сергей Тимофеев, первый заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная, руководитель ГУ «Спорт для всех» Андрей Ребрина, главы территориальных громад и спортивная общественность области.

На встрече договорились, что Минмолодежьспорт и Винницкая ОВА реализуют в области экспериментальный проект по внедрению клубной системы спорта.

Матвей Бидный: «Нам важно модернизировать систему управления спортивной сферой в соответствии с европейскими практиками, а внедрение клубной системы является фундаментальным этапом этой работы. Мы стремимся создать систему общественных спортивных клубов, которые станут центрами роста громад и упростят доступ к спорту».

По результатам встречи был подписан трехсторонний меморандум между Министерством, администрацией и громадами Винницкой области. В общей сложности к инициативе присоединилась 21 громада области. Министерство призвало общины присоединяться к внедрению клубной системы. Этот шаг обеспечит устойчивое спортивное развитие и положительные изменения региона.

ФОТО. Эксперимент. Винницкая область переходит на клубную систему в спорте

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Министерство молодежи и спорта Винница Матвей Бидный
Николай Степанов Источник: Минспорта Украины
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