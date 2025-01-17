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  4. ВИДЕО. Дубль Эндрика и гол Вальверде принесли Реалу перевес в овертайме
Испания
17 января 2025, 00:59 | Обновлено 17 января 2025, 02:35
86
0

ВИДЕО. Дубль Эндрика и гол Вальверде принесли Реалу перевес в овертайме

Галактикос пришлось приложить усилия для выхода в 1/4 финала Кубка Испании

17 января 2025, 00:59 | Обновлено 17 января 2025, 02:35
86
0
ВИДЕО. Дубль Эндрика и гол Вальверде принесли Реалу перевес в овертайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Были назначены овертаймы, и галактикос сумели доказать свой перевес в классе. Победу принесли голы Эндрика (дубль) и Федерико Вальверде.

Реал обыграл Сельту со счетом 4:2 в овертаймах и вышел в четвертьфинал, соперник будет определен жеребьевкой 20 января.

Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января, Мадрид

Реал – Сельта – 5:2 (д.в.)

Голы: Мбаппе, 37, Вини Жуниор, 48, Эндрик, 108, 120, Вальверде, 112 – Бамба, 86, Маркос Алонсо, 90+1

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Сельта Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта Федерико Вальверде Эндрик видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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