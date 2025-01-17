ВИДЕО. Дубль Эндрика и гол Вальверде принесли Реалу перевес в овертайме
Галактикос пришлось приложить усилия для выхода в 1/4 финала Кубка Испании
Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.
Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
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Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.
Были назначены овертаймы, и галактикос сумели доказать свой перевес в классе. Победу принесли голы Эндрика (дубль) и Федерико Вальверде.
Реал обыграл Сельту со счетом 4:2 в овертаймах и вышел в четвертьфинал, соперник будет определен жеребьевкой 20 января.
Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января, Мадрид
Реал – Сельта – 5:2 (д.в.)
Голы: Мбаппе, 37, Вини Жуниор, 48, Эндрик, 108, 120, Вальверде, 112 – Бамба, 86, Маркос Алонсо, 90+1
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